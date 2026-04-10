大公報：以民為本積極應變　有力應對外部波動

中評社香港4月10日電／大公報今天社評說，中東戰事引發油價上漲，對本港經濟和民生造成衝擊。行政長官李家超昨日主持特別會議，聽取早前成立的特區政府“跨部門監察燃油供應專責組”匯報相關情況和建議，接納專責組提出的四項針對性臨時措施，並指示盡快落實，繼續加強監察。這些措施速度快、力度大、針對性強，真正體現“民有所呼，我有所應”的民本情懷和主動作為、識變應變的高效治理能力。



社評說，目前中東戰火已持續一個多月，能源運輸咽喉霍爾木茲海峽被封鎖，推動國際油價急漲四至五成，對香港整體經濟、貿易和不同行業都造成影響。雖然在美國與伊朗前日宣布停戰兩周展開談判的消息刺激下，國際油價有所回落，然而危機並未真正解除，昨日霍爾木茲海峽再度被封的反覆，說明目前的休戰非常脆弱，仍需做好應對動盪的準備。



雖然當前原油價格有所回落，但車用柴油牌價仍然高企，且未來價格走勢難測，對以使用柴油為主的商用車輛、船隻及相關行業造成額外負擔，對經濟和民生影響較大。比如最近有邨巴線路因油價上漲推高成本而減少班次，校巴業者希望政府提供短期補助脫困，慣用柴油的洗衣業者也稱“做一單虧一單”。至於巴士、小巴、渡輪等行業同樣“壓力山大”，不斷有業者向政府提出加價申請。



面對這種情況，《大公報》等傳媒和社會各界積極建言，政府有必要成立高層小組，動態評估油價波動對香港百業的影響，加強監察，適時介入，避免情況惡化。從最新公布的信息和措施來看，特區政府早已主動部署，在行政長官指示下成立由財政司司長領銜的跨部門專責組，匯聚多個政策部門與專業機構力量，持續監測地緣風險、燃料供應與價格走勢，為決策提供科學支撐。此次推出的臨時性措施，亦經過充分研判，既回應社會切實需求，又避免大水漫灌，在審慎理財與及時紓困之間找到平衡。



為築牢能源安全底線，特區政府早已開展一系列前置工作。包括與中央政府和內地單位保持緊密溝通，確保能源供應得到保障，要求本地持份者保持燃油供應穩定，監察本地車用燃油價格的變化，提升市場和價格的透明度，密切注視合謀定價或不公平競爭行為等。尤其值得一提的是，目前本港石油產品約八成來自內地，有國家作為強大後盾，能源供應得以維持穩定，所以目前無需效仿其他國家或地區實施全面價格管制、大範圍補貼等措施。



社評說，特區政府此次提出的四項臨時措施，在充分研判形勢的基礎上，主要針對受影響最嚴重並涉及公共服務的營運行業，體現精準施策，兼顧了調控的力度、針對性；柴油價格補貼和減免隧道費政策，均設置兩個月的期限，明確了臨時措施的時效，到期再根據局勢變化和最新情況決定下一步政策，相當於建立了動態退出機制；設立公共交通服務特別申請工作組，由運輸及環境部門聯合牽頭，提速審批相關申請，兼顧市民負擔能力與公共交通服務穩定性。



這套組合拳邏輯清晰、務實可行，既避免長期財政負擔，又能精準緩解行業壓力；既強化政府引導與監管，又尊重市場運行規律，充分體現實事求是、科學決策的治理思路。政府同時明確，補貼措施需經立法會財委會批准，確保程序正當、善用公帑，全程接受監督，讓紓困政策更具公信力和可行性。



社評說，當前中東局勢仍未明朗，談判仍存在很大不確定性，香港唯有堅持民本導向、保持應變能力、凝聚社會合力，才能有效抵禦外部衝擊，守護經濟平穩與民生安寧，讓香港在波動中保持定力、在挑戰中穩步前行。