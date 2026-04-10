摩根資產：港股可分段吸　上望27000

中評社香港4月10日電／美國與伊朗達成停火協議並展開談判，為全球金融市場帶來喘息機會。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，美伊和談的基礎“比較脆弱”，料投資市場短期內仍然波動，也為手上持有較多現金的投資者提供新的入市機會，當中包括港股，但建議以分段方式入市。如果未來數日的中東局勢比較平靜，恒指或有可能重上27000點水平。



大公報報導，許長泰表示，他個人對美伊和談感到樂觀，但持較為審慎態度，料中東局勢短期內仍會相當反覆。在此形勢下，儘管他對整體投資前景持正面觀感，但無法掌握股市每日走勢，建議當股市在個別日子出現較大調整時，考慮分段吸納。



恒指近期在25000點至28000點上落，如果中東局勢短期內相對平靜，他指出恒指重上27000點“也有可能”，支持因素包括中國經濟表現比較穩定、內地股債與環球市場的關連度較低，有助投資組合更趨多元化。



美股方面，摩根資產管理較為看好科技、金融和工業（例如國防）相關板塊。許長泰表示，美國科技公司擁有強大的創新能力和變現能力，經過近期調整後，投資吸引力回升；以“納指七雄”為例，其市盈率現為25倍左右，回落至最近4、5年低位。



雖然中東戰事推高油價，不過他指出，美聯儲早前已表明不會因油價的短暫波動而加息，但相信戰事會令通脹回落速度放緩。摩根資產管理維持原有預測，即預期美聯儲今年仍會減息一次，時間點較大可能是第四季。



未來油價料100美元上落



中東戰事令油價大幅波動，現時大致見每桶98美元，較戰事爆發前介乎每桶60至70美元大幅上升。展望未來，許長泰預期油價在每桶100美元水平上落。至於價格同樣大幅波動的黃金，他建議在作出投資前，對買金的目標“要好清晰”；假如是為了避險，他認為市場上有更好的避險工具。