“杭州六小龍”群核招股　加速拓海外

中評社香港4月10日電／香港昨日再有兩隻新股派表招股，其中“杭州六小龍”之一的群核科技（00068）集資逾12億元，散戶入場費約3848.43元，基石投資者涵蓋多間險企及基金。首席財務官沈倍表示，公司未來將加速拓展海外市場，將部分IPO資金用於組建銷售團隊，希望進一步提升海外收入的佔比。



大公報報導，群核科技（Manycore Tech）4月9日至14日（下周二）招股，共發行1.6億股份，其中一成在香港作公開發售，不設回補機制，發售價介乎6.72至7.62元，集資最多12.2億元，每手500股計，一手入場費約3848.43元，預計4月17日（下周五）上市，摩根大通及建銀國際為聯席保薦人。該股首日孖展氣氛火爆，暫錄100.5億元孖展申購額，超額認購82.08倍。



一手入場費3848元



是次IPO共引入9名基石投資者，合計認購5800萬美元（約4.55億港元）股份，包括泰康人壽、陽光保險（06963）旗下陽光人壽、廣發證券（01776）旗下廣發基金、金湧投資（01328）旗下Redwood、韓國最大投行之一Mirae Asset Securities、霧凇資本、禾賽（02525）旗下Hesai HK、國惠香港及華營建築（01582）。



財務業績方面，2025年群核科技實現收入8.2億元（人民幣，下同），按年增長8.6%，撇除以股份為基礎的薪酬開支、贖回負債賬面值變動及上市開支後實現扭虧，經調整淨利潤達5712.7萬元。



該股並計劃將所得資金約30%用於拓展海外市場，以韓國、東南亞、印度、美國及日本為主要市場，同時組建一支150人的銷售團隊；約20%用於支持國內銷售及市場推廣；約20%用於強化產品主要功能，以及推出新產品和新功能；約20%投資核心技術及基礎設施；餘下10%補充營運資金。



“‘Manycore Tech’的名稱來自GPU架構。”群核科技聯合創始人兼董事長黃曉煌在介紹創業經歷時這樣說明。他直言，群核科技被列入“杭州六小龍”時自己非常興奮，大眾對公司抱有很高期待，相信做好產品和技術就是最好的報答。



黃曉煌︰AI能力遠未到極限



對於AI泡沫擔憂，黃曉煌認為，從技術層面來看，AI展現出的能力還遠未到極限。



近年群核科技持續拓展海外市場，收入佔比約一成。公司公共關係副總裁王沛君表示，海外戰略主要分三部分，第一是酷家樂等原有產品在海外拓展，第二是技術出海，提供空間智能相關的底層能力服務，第三是通過3D空間設計和生成能力，幫助中國企業出海，主要體現在跨境電商層面。



沈倍並稱，公司海外收入主要來自東南亞、韓國和北美，中東地區佔比不高，且所經營業務與宏觀局勢的關聯度並不大，相信中東局勢帶來的影響有限。