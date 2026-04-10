AI正在帶來人類“第三語言體系”

黃建新日前在香港國際電影節大師班現場。（香港文匯報） 中評社香港4月10日電／當話題轉向人工智能，黃建新的思考進入了語言學與哲學層面。他提出：AI正在帶來人類的“第三語言體系”。“人類最早的語言是面對面對話。當對話無法充分表達思想時，文字作為第二語言出現。而AI帶來了視聽與文字融合的綜合語言——這是第三語言。”他將這一變化置於維特根斯坦“語言即世界”的哲學框架中。“現在年輕人的交流，視聽文化語言已經超越了純文字。如果你將AI置於語言學範疇內，它就是從對話到文字再到視聽綜合語言的演進。”



據香港文匯報報導，這一演進的意義遠超電影產業本身。“這是對人類生命力的重塑。”文字的發明讓人類從小語種走向大語種，尋找共通的表達基礎；而視覺語言的障礙最低，表情與影像人人皆可理解。“你發出一個影像，對方就能接收信息——這就是交流。”



在此基礎上，黃建新做出了一個大膽判斷：AI使電影回歸了文化本質。“電影本質上是一種‘次生文化’——它是技術抓取戲劇、美術等原生文化拼接而成的。原生文化的最大特徵是人人參與，但電影從誕生起就是一小撮人控制的藝術。”AI的出現，使電影第一次有可能克服這一先天缺陷。“AI使人人都有能力參與視聽表達。但人人都會拍，不意味著不需要藝術家。正如人人都會唱歌，巴伐洛堤依然不可替代。AI提高了每個人的審美眼光，對專業創作者的要求反而更高。”



黃建新認為AI真正的挑戰在於決策權的讓渡。“你訓練了一個AI，它半夜替你寫了一封邏輯縝密、措辭嚴謹的絕交信，發給你的女朋友，你醒來後無法反駁。”他笑著說，這正是藝術的絕佳題材。“這不就是一個短片嗎？AI非但沒有毀滅創作，反而開拓了新的題材領域。”



面對AI帶來的不確定性，黃建新對年輕創作者的忠告簡潔有力：“先動起來，不要急於下定義。”他指出：迄今為止，全球尚未有一部真正的AI電影在院線正式上映。“大家討論得義憤填膺，但AI電影還沒有真正到來，你如何定義？”他鼓勵年輕人使用AI工具，“把自己的想像力表達出來。不要求表演達到微妙的層次，但至少要會講故事、會構建結構、會塑造人物關係。”



他算了一筆賬：過去製作一部電影的分鏡動態預覽可能需要數十萬元，如今每分鐘只需500元，一部100分鐘的電影僅需5萬元。“你跟投資者談半天，不如直接給他看效果。好看，資金就來了。”AI還能夠幫助那些不擅長言辭但想像力豐富的創作者，把一個即將被埋沒的天才重新挖掘出來。黃建新提到自己參與過多屆創投評審，發現一個常見的遺憾：特別會表達的創作者容易拿到投資，而有些真正有才華但不善言辭的人被忽視了。但是AI的出現會改善這一問題。