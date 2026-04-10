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快訊：習近平會見中國國民黨主席鄭麗文
http://www.CRNTT.com   2026-04-10 11:12:38
　　中評社北京4月10日電／中共中央總書記習近平4月10日上午在北京會見中國國民黨主席鄭麗文。

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