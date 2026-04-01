且十：民眾黨的自救之路

李貞秀70天的民代生涯可謂是充滿荊棘之路。 中評社香港4月15日電（作者 且十）13日下午，民眾黨中評會通過決議開除陸配李貞秀的黨籍，按照島內相關選舉規定，李貞秀也自此失去立法機關的不分區民代職務。



李貞秀70天的民代生涯可謂是充滿荊棘之路。甫一上任，民進黨執掌的行政機關內務部門即以所謂的“國籍法”為由，宣稱李貞秀沒有放棄“中國國籍”證明，沒有當選民代資格。在立法機關負責人韓國瑜的協調下，雖暫時保住民代職務，但行政機關做出不接受李貞秀的質詢的決定，李貞秀的幾次質詢都是對著空氣在講話。可以說，這70天，李貞秀的全部精力都是在為自己的民代資格而鬥爭，當然也不可能有什麼高質量的問政。



然而，讓民眾黨難堪的是，在柯文哲即將一審判決前，李貞秀在直播節目中無厘頭地說新竹市長高虹安拿過柯文哲700萬元。這真是哪壺不開提哪壺，柯文哲身陷數案，李貞秀還嫌民眾黨不夠亂嗎？民眾黨內數位大員厲聲要求李貞秀“知所進退”。壓沉李貞秀的最後一根稻草大概是法院公布高虹安案的資料，坐實李貞秀是高案的舉報人之一。



李貞秀沒有倒在民進黨的“國籍法”鍘刀下，民眾黨自己把民進黨眼裡的這顆針釘子拔除了。其實，這是民眾黨柯文哲正在清理戰場，走一條自救之路。



3月26日，柯文哲案一審被判17年徒刑。雖然社會上對將“210萬政治獻金當賄款重判13年”有異議，但對其他3項罪名應該沒有多少異見。隨著柯文哲案卷的公開，柯文哲徹底洗白自己的難度在增加。雖然在法庭上大呼“不會投降”，但柯文哲這段時間的行程似乎只輔選而避談案子了。



柯文哲的一審判決，不僅斷了柯文哲的2028之路，對民眾黨的影響也是致命的。4月9日，民眾黨南投縣黨部主委、民眾黨在南投唯一一席議員簡千翔召開退黨記者會，批評民眾黨創黨主席柯文哲陷入司法風暴後，整個政黨運作的理念已偏離初衷，黨內運作制度“走鐘”（閩南語：變調），因人設事，他即刻退出民眾黨。雖然柯文哲、黃國昌都強調“入黨的比退黨的多”，但柯文哲的判決對民眾黨造成的傷害正在顯現出來，如何穩住陣腳是民眾黨柯文哲必須正視的問題。前幾天，有媒體報導柯文哲找創黨黨員蔡壁如要她做好接任黨主席的準備，柯文哲雖然否認有此說法，但這個報導卻揭示出民眾黨面臨的困境，柯文哲陷於司法、黃國昌有案在身，柯文哲該向誰托孤？

