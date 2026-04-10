富權：鄭朝方拒選新竹縣長選情明朗化

中評社香港4月10日電／澳門新華澳報10日發表富權文章：鄭朝方拒選新竹縣長選情明朗化。以下為文章內容。



台灣地區二零二六年“九合一”縣市長選舉佈局期間，原被民進黨寄予厚望、被視為新竹縣長參選強棒的竹北市長鄭朝方，卻明確拒絕參選新竹縣長。四月三日，鄭朝方親自前往“總統府”，正式向身兼民進黨主席的賴清德提出退選請求，明確表達了續拼竹北市長連任的意願，而非角逐新竹縣長職位。此舉不僅打亂了民進黨在新竹縣的選舉佈局，也對當地選情產生了顯著影響。



鄭朝方原本是民進黨在新竹縣最具競爭力的參選人選，其身為竹北市長，在當地擁有扎實的民意基礎，個人形象良好，且家族與地方有著深厚連結，被外界普遍視為綠營突破新竹縣二十四年未執政困境的關鍵力量。尤其是在此前中國國民黨內部陷於徐欣瑩與陳見賢之爭，有不少人擔心新竹縣可能會“藍天變綠地”之際。因此，民進黨內部及外界多有勸進聲音，認為鄭朝方具備與藍營候選人一較高下的實力，甚至有民調顯示，若他出戰，與藍營任一戰將的支持度差距微弱。但鄭朝方始終未明確表露參選意向，其態度的搖擺也引發外界諸多猜測。



綜合多方資訊，鄭朝方拒選的背後有著多重考量。首要原因是其家族捲入“至善莊園”土地開發糾紛，被合作夥伴指控私吞二點六億新台幣購地款，還涉嫌私自轉賣土地獲利五億元，其中一千五百萬新台幣被指直接匯入鄭朝方帳戶，這一醜聞嚴重損害了其公眾形象，也徹底動搖了其選情基礎。儘管鄭朝方曾發表聲明，稱相關指控為無端指責，強調自身擔任公職期間廉潔自律，但該事件仍對其參選前景造成了不可挽回的影響。



其次，藍營在新竹縣的整合態勢好轉，也讓鄭朝方評估參選勝算極低。此前藍營內部徐欣瑩與陳見賢的初選廝殺激烈，一度被外界認為是藍營最可能失守的選區，這也讓綠營和鄭朝方看到了突圍希望。但隨著鄭麗文南下協調，敲定縣長楊文科出任新竹縣黨部主委，徐欣瑩以微弱優勢逆轉勝出，陳見賢也明確表態不會出走，藍營內部整合趨於完成，選情逐漸穩固，整體選情從被動轉為主動。反觀鄭朝方，多項民調顯示其處於明顯劣勢，徐欣瑩的支持率不僅高於鄭朝方，看好徐欣瑩當選的比例更是比鄭朝方高出十六點五個百分點，雙方差距顯著，鄭朝方幾乎沒有勝算，硬拼不僅難以勝出，還可能拖累自身政治形象，並因此而丟掉現有的竹北市長寶座，最終落得“兩頭落空”的結局，因此選擇固守竹北、爭取連任，成為其更穩妥的選擇。



實際上，鄭朝方在經歷過二零一八年新竹縣長選戰及二零二零年“立委”選舉的失利後，好不容易才在二零二二年當選竹北市長，並已在竹北市站穩腳跟，並在當地積累了一定的民意基礎，因而更傾向於先保住現有職位。他明確向賴清德表達了續拼竹北市長連任的意願，認為先完成連任、鞏固自身政治底氣，再考慮更高職位的角逐，是更穩妥的選擇，避免因參選縣長失敗而落得“兩頭唔到岸”，導致丟掉本來具有勝算的竹北市長寶座。



其實，鄭朝方原本參選新竹縣長的意願就不高，此前只是是被外界和黨內勸進，在藍營選情明朗、自身劣勢突出的情況下，選擇退選就符合其規避風險、穩步推進政治生涯的考量，而這一決定也讓民進黨在新竹縣的選情陷入被動，暫時再無拿得出手的強棒人選。



鄭朝方的拒選對民進黨而言無疑是重大打擊。賴清德在得知其退選意向後頗為震驚，曾勸說其在清明節連假期間再慎重考慮，試圖挽留，但鄭朝方的態度較為堅決。目前，民進黨在四月七日召開的“選對會”上，並未討論新竹縣長人選提名事宜。因而民進黨在新竹縣的佈局陷入膠著，短期內難以找到可與徐欣瑩抗衡的合適人選，原本寄望借鄭朝方奪下新竹縣的計劃徹底落空，而藍營候選人徐欣瑩則有望實現“不戰而勝”，新竹縣選情的天平已明顯向藍營傾斜。



民進黨為挽留鄭朝方，曾有消息傳出計劃由議員歐陽霆接棒參選竹四月十四日再次召開會議，預計將先確定桃園、新竹市的提名事宜，新竹縣長的提名則仍需進一步協商，而鄭朝方續拼竹北市長連任的意向，已成為影響當地選舉格局的重要變數。



新竹縣是台灣地區客家人密度最高的地區，客家人比率高達百分之八十五左右，宗族勢力長期影響地方選舉，主要宗族包括陳、範、鄭、林等，其中陳姓宗親為第一大姓，擁有約四萬基本支持者。不過，隨著政黨政治的發展，宗族勢力逐漸分化，同一宗族可能支持不同黨派候選人，其影響力在縣長這類重大選舉中有所減弱，更多讓位於政黨力量與候選人的基層深耕，但在鄉鎮級選舉中仍舉足輕重，間接影響縣長選舉的選票流向。



新竹縣的選情呈現明顯的地理分區差異，形成“竹北都會區支撐綠營、傳統鄉鎮鞏固藍營”的格局。徐欣瑩在傳統鄉鎮展現出強勁的基層實力，其中在新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮等均維持高度優勢。現任國民黨籍縣長楊文科的施政滿意度達百分之五十九點六，不滿意度僅百分之二十五點六，其施政支持度與徐欣瑩的選民支持度高度同步。而鄭朝方憑藉現任竹北市長的執政優勢，在新竹縣最大票倉竹北市獲得並發症四十二點五的支持度，大幅領先徐欣瑩的百分之三十二點二。楊文科施政不滿意比例最高的竹北市，恰好是鄭朝方支援度最高的區域，形成鮮明對比。整體來看，鄭朝方僅在竹北、寶山兩個行政區領先，而徐欣瑩在其餘十一個行政區中更具競爭力。



民進黨若無法及時推出強有力的候選人，或鄭朝方最終明確拒絕參選，將進一步削弱綠營的競爭力，可能導致綠營選票分散，間接利好徐欣瑩。若能推出整合性強的人選，或可爭取中立選民與年輕選民支持，縮小與藍營的差距。徐欣瑩能否持續整合藍白力量、鞏固基層優勢，也將影響選舉結果。結合“二零二四”大選資料來看，民眾黨在新竹縣的影響力顯著提升，拿下十二萬多票，僅差國民黨五千多票，大幅拉近與藍綠兩黨的差距，且成功吸走藍綠兩黨共八點七萬多百分之四十七點四表態支持徐欣瑩，百分之二十八點八支持鄭朝方，印證了“藍白合”在新竹縣的潛在影響力，民眾黨的選票流向將成為影響選情的重要因素。