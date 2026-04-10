內蒙古設立自貿區　中國向北開放制度性升級

中國新增內蒙古作為自由貿易試驗區，內地自貿試驗區增至23個。 中評社北京4月10日電（記者 肖瑞）中國最北端的陸路貿易通道正在經歷一場系統性的制度重構。隨著中國國務院4月9日正式發布《中國（內蒙古）自由貿易試驗區總體方案》，這個被稱為“北方穩定屏障”的邊疆省份，正式拿到了中國第23張自貿區入場券。



這是自2013年上海自貿區掛牌以來，中國“制度型開放”戰略的最新延伸。隨著自貿區的設立，內蒙古龐大的陸路邊境資源有望從單純的“物理通道”轉化為具有全球競爭力的“產業高地”。



自貿區的核心並非傳統意義上的減稅或保稅，而是一套以制度創新為核心的“改革試驗田”。每個自貿區都被賦予先行先試的權力：在外商投資准入上實施“負面清單”管理——清單之外的外資項目無需審批，只需備案；在貿易便利化上，通關時間從數天壓縮至以小時計；在金融、數據跨境流動等領域，也允許地方進行壓力測試。



過去十年，自貿區已向全國復制推廣了數百項改革經驗，成為中國從“政策型開放”轉向“制度型開放”的核心引擎。其作用不僅在於吸引全球高端要素集聚，更在於通過小範圍試點控制風險，成功後再向全國推廣，持續降低全球企業進入中國市場的制度成本。



內蒙古加入這一序列，有著現實的緊迫性。該自治區擁有4200多公里的邊境線和20個對外開放口岸，陸路口岸貨運量長期位居中國首位。然而，一個尷尬的結構性矛盾始終存在：儘管內蒙古支撐了中國與俄羅斯、蒙古國之間近半數的中歐班列流量，但大多數貨物僅是“過境”，本地的加工與增值環節極為薄弱。

