鄭麗文：兩岸和平與和解應是國共攜手的起點

鄭麗文致詞（中評社 張嘉文攝） 中評社北京4月10日電（記者 張嘉文）眾所矚目的“習鄭會”今天上午在北京人民大會堂正式登場，中共中央總書記習近平迎接中國國民黨主席鄭麗文一行。鄭麗文在會中表示，兩岸的和平與和解應該是貴我兩黨攜手努力的起點，對於兩岸人民炎黃子孫都擁有更大的責任與使命。



鄭麗文說，因此中華民族偉大復興是兩岸人民的共同復興，是中華文明精神的再度覺醒與光大，更是悲天憫人的大同世界胸懷，是對於世界和平與人類進步的積極貢獻。她深信這樣的振興中華之道一定能感召人心、引領時代，也才是兩岸共享的價值，也是共同的責任。



鄭麗文強調，希望在貴我兩黨奮鬥不懈的努力之下，台灣海峽將不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤，台海將是一條廉潔、親情、文明與希望的海峽，是兩岸中國人共同守護和平的象徵。



這場會面是人民大會堂的東大廳進行，該廳是之前習馬二會時的地點，之前國共兩黨領導人會面地點多在“福建廳”，此次接待鄭麗文的規格比過去黨主席都來得高。



習近平和鄭麗文握手約14秒，隨後一同入座，展開長桌的五對五會談。國民黨方面除了鄭麗文外，包括副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑和智庫副董事長李鴻源分坐在鄭的左右兩邊。



鄭麗文是在習近平之後發表談話，她說，尊敬的習近平總書記和各位領導，大家好，今天貴我兩黨領導人得以在時隔10年之後共聚一堂，進行交流。此時此刻她深刻感受到全球關切，以及歷史所交付的重責大任，都落在我們在座的每一位身上。



鄭麗文表示，台海兩岸關係是我們共同面臨的問題，無可否認，國共兩黨在超過了一世紀的起伏轉折，但彼此共同追求的從來都是如何使中華民族從衰敗走興盛，從2005年本黨連戰主席的和平之旅破冰之後，兩黨就以前瞻性的歷史視野，站在民族與時代的高度，致力於推動兩岸的和解與和平的發展。



她強調，大陸的發展在習總書記的領導之下，不但實現了完全脫貧，建成全面的小康社會，成就非凡，而且持續十五五的規劃剛剛開局，必將再上新的台階，值得期待。