習近平：兩岸同胞走到一起是歷史必然

習近平表示，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變，這是歷史必然，我們對此充滿信心。（中評社 林艶攝） 中評社北京4月10日電（記者 林艶）中共中央總書記習近平4月10日在北京人民大會堂東大廳會見中國國民黨主席鄭麗文一行並舉行會談。習近平表示，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變，這是歷史必然，我們對此充滿信心。中評社記者看到，當習近平總書記談到這句話時，現場響起了熱烈的掌聲。



習近平首先代表中共中央對鄭麗文主席率團來訪表示歡迎。他指出，國共兩黨領導人時隔10年再次會面，對兩黨關係、兩岸關係發展具有重要意義。兩岸同胞同屬中華民族，包括台灣同胞在內的各族人民共同締造了統一的多民族國家，共同書寫了輝煌的中國歷史，共同創造了燦爛的中華文明，共同培育了偉大的民族精神，也鑄就了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念，引領中華民族自強不息、中華文明綿延不斷。



習近平強調，無論國際形勢、台海局勢如何變化，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變。兩岸同胞都期盼台海和平安寧，期盼兩岸關係改善發展，期盼生活更加美好，這是國共兩黨不可推卸的責任，也是攜手合作的動力。我們願在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和社會各界人士一道，加強交流對話，為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中。

