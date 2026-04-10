習鄭會　鄭麗文提國共三方向、五點主張

鄭麗文談國共三方向，五點主張（中評社 張嘉文攝） 中評社北京4月10日電（記者 張嘉文）眾所矚目的“習鄭會”今天上午在北京人民大會堂正式登場，中共中央總書記習近平迎接中國國民黨主席鄭麗文一行。鄭麗文在會中表示，她深信和平是兩岸共享的道德與價值，雙方應超越政治對抗，共同籌思與建構兩岸雙贏共榮的“命運共同體”，尋求一套防止及避免戰爭的制度性解決方案，使台海成為世界和平解決衝突的典範。



鄭麗文說，她期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化，在堅持九二共識、反對“台獨”的共同政治基礎上，兩岸應進一步籌劃與建構具制度性與可持續性的對話與合作機制，使兩岸和平發展走向不可逆轉，從根本上消除所有的衝突誘因。



這場會面是人民大會堂的東大廳進行，該廳是之前習馬二會時的地點，之前國共兩黨領導人會面地點多在“福建廳”，此次接待鄭麗文的規格比過去黨主席都來得高。



國民黨參與會談者為鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中央評議會主席團主席蘇起、袁健生、主席特別顧問李德維、文化傳播委員會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、青年事務發展委員會主委連勝武、發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜、中央黨務顧問雷宏毅等。



以下是鄭麗文講話全文：



尊敬的習近平總書記和各位領導，大家好：



今天，貴、我兩黨領導人得以在時隔十年之後共聚一堂進行交流。此時此刻，我深刻感受到，全球關切的目光，以及歷史所交付的重責大任，都落在我們在座每一位的身上。當前，我們所共同面對的，是一個高度動盪不安的時代，但也是一個充滿希望的時代；是一個二次世界大戰以來衝突最為蔓延的時代，但也可能是一個各方在痛定思痛之後決心重建和平的時代。台海兩岸關係何去何從，是我們共同面臨的問題。

