國民黨將開記者會　鄭蕭張三位做說明

中國國民黨下午兩點半將在中國大飯店舉行記者會。（中評社 海涵攝） 中評社北京4月10日電（記者 海涵）中國國民黨將在下午兩點半舉行記者會。中評社記者現場看到，會場主席台上擺著鄭麗文、蕭旭岑、張榮恭三人的名牌，屆時他們三位將面向媒體做說明。



鄭麗文此次親自參加記者會，不同於十年前習洪會。當時，洪秀柱並未親自在記者會做說明，而是由國民黨副主席和大陸事務部主任出席。



記者觀察到，會場為記者預留了近90張椅子，以容納足夠多媒體現場報導。