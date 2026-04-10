習近平提“八代泉州”指他　李乾龍驚喜

習近平總書記發表重要講話（中評社 林艷攝） 中評社北京4月10日電（記者 張嘉文）眾所矚目的“習鄭會”今天上午在北京人民大會堂正式登場，中共中央總書記習近平迎接中國國民黨主席鄭麗文一行。過程中，習近平談到“兩岸同胞同屬中華民族”時，望向李乾龍說“八代泉州？”，而李乾龍的祖籍就在福建泉州安溪，也曾強調自己就是泉州第八代來台，對於習近平的點名，李臉上露出笑容，感覺非常驚喜。



李乾龍曾接受中評社訪問時提及，兩岸打斷手骨都是親兄弟，他祖先是福建泉州人，他是來台的第八代，他還娶了祖籍是浙江省的妻子。兩岸不只是一家親，是一家人。



這個驚喜也看出習近平對於國民黨訪問團成員的瞭解程度非常深，不只對於鄭麗文，對其他成員也非常關心。



這場會面是人民大會堂的東大廳進行，該廳是之前習馬二會時的地點，之前國共兩黨領導人會面地點多在“福建廳”，此次接待鄭麗文的規格比過去黨主席都來得高。



國民黨參與會談者為鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中央評議會主席團主席蘇起、袁健生、主席特別顧問李德維、文化傳播委員會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、青年事務發展委員會主委連勝武、發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜、中央黨務顧問雷宏毅等。