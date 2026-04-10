中評社北京4月10日電／I國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃9日在美國首都華盛頓表示，受中東戰事影響，IMF將下調全球經濟增長預期。中東戰事對全球經濟的影響大小取決於當前美伊停火能否保持並帶來持久和平。



新華社報導，格奧爾基耶娃當天參加IMF春季會議預熱活動時說，全球經濟正經受中東戰事考驗。戰事給供應領域帶來巨大衝擊，波及全球，對各方造成的影響不一。



她表示，供應受阻已經並將在未來一段時間繼續帶來連鎖反應，其影響包括煉油廠關停、成品油短缺、食品短缺等。戰事衝擊將通過3個主要渠道體現，即物價上漲與供應短缺、通脹預期上升及金融條件收緊。



格奧爾基耶娃說，如果沒有戰事衝擊，IMF原計劃在下周春季會議期間上調全球經濟增長預期；現在，即便是最樂觀情形下，IMF也將下調這一預期。



她說，撒哈拉以南非洲和小型島嶼國家面對中東戰事衝擊表現脆弱，這些國家將是今年春季會議關注的焦點。鋻於戰事的溢出效應，預計近期IMF對國際收支平衡提供支持的需求將大約增加200億美元至500億美元。



格奧爾基耶娃表示，各國財政部門應該對脆弱群體提供針對性和臨時支持。如果通脹預期難以控制並觸發通脹螺旋上漲風險，央行應通過加息介入。



IMF和世界銀行將於本月13日至18日在華盛頓舉行2026年春季會議。