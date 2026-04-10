日媒：特朗普對伊朗誤判不斷 5目標均未實現

中評社香港4月10日電／日本經濟新聞華盛頓支局局長河浪武史撰文指出，在古希臘歷史學家修昔底德的《伯羅奔尼撒戰爭史》之後，沒有比戰爭得到更深入研究的主題了。美國總統特朗普將對伊朗的攻擊命名為“史詩狂怒行動（Operation Epic Fury）”，如果照此下去，可能會被評價為史詩級的失敗。



文章指出，特朗普稱“目標全部達成”。特朗普在3月2日的演講中明確指出，打擊伊朗的目標是（1）摧毀其導彈能力；（2）消滅海軍；（3）阻止核武器開發；（4）阻止對恐怖組織的支援。雖然當天並未明確表示，但也有推翻伊斯蘭革命體制這一隱藏的目標。特朗普強調“實現了所有軍事目標”，但仔細一看，哪一個目標都沒有完成。



雖然擊沉伊朗艦船，但無法阻止荷姆茲海峽的封鎖，阻止核開發也作為11日啟動的美伊談判的議題而被延續。中東的原油和核武器原本勉強維持穩定，但因攻擊伊朗反而加劇了長期的不安因素。



文章認為，這不僅是總統個人的失策，甚至有可能被視為美國國家的失敗。這是因為美國一直維持的軍事和經濟兩大霸權體系已開始動搖。



另外，文章稱，歐洲的北大西洋公約組織（NATO）成員國稱美國攻擊伊朗“超出國際法的範圍”，並未提供支援，甚至拒絕美軍飛機通過領空和使用基地。憤怒的特朗普談及退出北約。西方產生難以修復的裂痕。



日美外交相關人士表示，“如果伊朗平民也成為攻擊對象，日本也將無法支援美國”。特朗普宣稱要攻擊基礎設施。如果這樣做，違反國際法是顯而易見的。日本雖然保持沉默，但在對美關係處於緊張局面。



而經濟霸權也出現了裂痕。例如軸心貨幣美元。據稱伊朗要求用中國人民幣支付荷姆茲海峽的油輪通航費。過去全球原油交易以美元結算為原則，但隨著俄羅斯和中國的退出，美元佔比降至80%。源自中東的去美元化將進一步威脅美國作為軸心貨幣國的地位。



國際金融市場日趨厭惡美國的戰爭。此前每桶60美元左右的原油價格在停火協議後也維持在90美元左右。全球股票總市值一度損失14萬億美元。



文章最後稱，著有《戰爭與和平》一書的托爾斯泰一語道破在戰鬥力方面處於優勢的拿破崙軍隊敗給俄羅斯的原因是“缺乏時間和耐心”。



美軍暴露出導彈缺乏這一對長期作戰準備不足的弱點，特朗普也暴露出通貨膨脹和中期選舉這一政治制約因素。觀察戰況的俄羅斯和中國肯定會完善對美戰略。



特朗普的支持率在多數民意調查中僅為30%左右，處於歷史最低水準。特朗普用“整個文明都將消亡”的激烈言辭威脅伊朗。雖然並不現實，甚至出現了要求以憲法修正案第25條強制解除總統職務的呼聲。



特朗普在攻擊伊朗時，輕視了美國中央情報局（CIA）的分析。雖然有TACO（特朗普總是臨陣退縮）的說法，但從錯誤中改變方針並不是壞事。為了恢復信譽，有必要從獨斷專行的失敗中學習一些東西。