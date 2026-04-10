伊朗最高領袖發表書面講話　提出三點主張

中評社北京4月10日電／伊朗最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊9日晚就前任最高領袖阿里·哈梅內伊殉難四十天和當前戰事等議題發表書面講話，提出三點主張：侵略者必須賠償損失，霍爾木茲海峽的管理將進入新階段，伊朗絕不放棄正當權利並將本地區所有“抵抗陣線”視為整體。



新華社報導，穆傑塔巴在講話中回顧近期局勢發展，表示伊朗在衝突中付出重大犧牲，指責敵人犯下嚴重罪行，對阿里·哈梅內伊表達緬懷、悼念。他宣佈，伊朗民族在這場“強加的戰爭”中取得“決定性勝利”，伊朗正崛起為重要力量，霸權體系正走向衰落，這一切成果源於伊朗軍民的浴血奮鬥。



穆傑塔巴特別強調人民參與的重要性：“你們在廣場上的呼聲，將影響談判結果。”他呼籲全國團結，呼籲民眾持續活躍參與、互相扶持，以減輕戰事壓力，並提醒民眾警惕敵對媒體發佈的信息。



就地區局勢，穆傑塔巴向伊朗“南方鄰國”喊話，呼籲他們正確理解當前形勢，遠離“剝削你們的專橫者”，向伊朗展示善意。他明確提出三點主張：一是伊朗必定向侵略者追索“戰爭賠償”，追討“烈士血債”；二是伊朗對霍爾木茲海峽的管理必將進入一個新階段；三是伊朗絕不放棄自身正當權利，將把地區所有“抵抗陣線”作為一個統一整體加以考量。



穆傑塔巴表示，伊朗將在談判桌和戰場上推進既定目標，“徹底戰勝敵人”。