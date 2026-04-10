鄭麗文答中評：午宴溫馨　福建海蚌印象深

鄭麗文談及與習總書記的午宴細節，十分開心（中評社 海涵攝） 中評社北京4月10日電（記者 林艷）中國國民黨主席鄭麗文4月10日下午在中國大飯店舉行“習鄭會”說明會，並回答中評社記者提問表示，與中共中央總書記習近平的首次會面及午宴十分溫馨，多個細節令人印象深刻，習總書記特別向其介紹了福建雞湯海蚌。



中評社記者問道，我們知道，這是您與習總書記首次會面，習總書記還宴請了您和訪問團主要成員。請問在這過程中，您有哪些印象深刻的細節？另外，您認為這次會面取得了哪些成果？



鄭麗文說，感謝習總書記的熱情款待，午宴氛圍十分溫馨。令她印象深刻的是，第一道菜品就是福建的雞湯海蚌，習總書記特別介紹，這道菜非常特別，亦是當年宴請美國前總統尼克森國宴上的菜式，當時國宴共有兩道福建菜，雞湯海蚌便是其中之一，食材十分特別。



鄭麗文還提到，習總書記體貼入微，十分關心訪問團成員。因自己較少來大陸，習總書記細緻詢問她的身體狀況，並託轉達對連戰、馬英九的問候，還回憶起新加坡“習馬會”的很多細節，讓人倍感親切。



此外，鄭麗文說，餐敘過程還談到了很多，比如她出生雲南的少數民族，談到台灣原住民情況等等。整個談話過程非常愉快，也很融洽。



時隔十年國共領導人再次會面，對於此次會面成果，鄭麗文表示，首要成果是帶回台灣的和平訊息清楚、不模糊、堅定且願長久推動，這是最重要的收穫。此外，除交流台灣傳統製造業與服務業處境外，習總書記亦高度關心台灣農漁產品，歡迎台灣農漁產品進入大陸市場，雙方就台灣各行各業的期待與需求做了交流。



會面期間，國家發改委主任鄭柵潔也在場，鄭麗文專門介紹台灣產業現狀，看未來是否有更多對接合作的可能性。