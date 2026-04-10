習鄭會後感想　鄭麗文：出發點好兩岸都正向

國民黨主席鄭麗文召開記者會（中評社 張嘉文攝） 中評社北京4月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨主習鄭麗文今天在習鄭會後的記者會上表示，她覺得具有非常重大的關鍵意義，兩岸人民可以相信，只要我們出發點是好的、是對的，兩岸和平發展絕對充滿樂觀正向的可能性。今天她成功邁出了這一步，接下來需要更多人共同努力，而中國國民黨責無貸。



習鄭會今天上午在人民大會堂東大廳進行，會面結束後，習近平舉行午宴接待鄭麗文等人。鄭麗文隨後在下午兩點半於中國大飯店召開中外記者會對外說明。記者會除了鄭麗文外，還有副主席張榮恭、蕭旭岑一同坐在台上。



鄭麗文在會中表示，國共領導人的交流中斷十年期間，如同大家所感受到的，兩岸關係日趨緊張，螺旋惡意上升，大家不願意看到不好的發展，因此今天的會面，她覺得具有非常重大的關鍵意義。



鄭麗文強調，兩岸人民可以相信，只要出發點是好的、是對的，兩岸和平發展絕對充滿樂觀正向的可能性。



鄭麗文說，這一次交流行程，她在造訪中山陵時，特別看到大家所熟悉的三民主義：民族、民權、民生。但在中山陵是把民生放在正中間，當年在建造中山陵時就特別強調，民族、民權為的是什麼？是民生。



鄭麗文提到，我們在訪問上海大都會的時候，也看到習近平總書記對上海的期待叫做“人民城市”，希望上海一切的發展跟繁華終究是為了人民而做。所以今天兩岸政治上的分歧對立一定要努力化解的原因，也是為了人民、為了民生，讓所有的人能夠過上好日子，就是這麼簡單樸素的願望。



鄭麗文說，不管中間有任何阻攔，她相信只要初衷是對的，我們共同堅持下去，未來一定可以開花結果。