社評：習鄭會重啟和平機制　錨定歷史大勢

中共中央總書記習近平4月10日上午在北京會見中國國民黨主席鄭麗文。(新華社圖) 中評社香港4月10日電／4月10日上午，中共中央總書記習近平在北京人民大會堂會見中國國民黨主席鄭麗文。這是國共兩黨領導人時隔十年再度會面，也是鄭麗文此行“和平之旅”的最高潮與核心要義。在此前幾日，她率團先後參訪南京、上海，拜謁中山陵、參訪兩岸青創基地並與台商台生座談，一系列活動已在兩岸及海外引發高度關注。在島內，支持鄭麗文所堅持的兩岸和平路線已成為國民黨內乃至台灣社會不可忽視的主流民意，各界對“習鄭會”的期待，正反映了台灣同胞對台海和平與穩定的深切渴望。這場歷史性會晤，在民進黨當局不斷製造對抗、倚外謀“獨”的嚴峻形勢下，為兩岸關係發展錨定了方向，注入了不可逆轉的和平動能。



第一，精準區分對話物件：對“台獨”當局“已讀不回”，對和平力量敞開大門



自2016年5月民進黨再度上台並變本加厲推行“台獨”分裂路線以來，大陸方面對台灣當局及其“白手套”海基會採取了嚴正的“已讀不回”立場——只要不承認“九二共識”、不放棄“台獨”黨綱，就沒有任何官方接觸的空間。然而，大陸對包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士，始終保持著積極開放的交流往來，支持一切有利於兩岸同胞福祉和台海和平穩定的互動。此次鄭麗文主席率團來訪，正是國共兩黨在堅持“九二共識”、反對“台獨”基礎上深化交流的延續。儘管由於島內政局變遷等原因，兩黨領導人會面已中斷十年，但大陸與國民黨之間的黨際交流從未真正關閉。習近平總書記與鄭麗文主席的會面，打破了因民進黨一意孤行而造成的高層政治僵局，為兩岸關係在驚濤駭浪中保留了一扇關鍵的和平窗口。



第二，鄭麗文前期行程引發高度關注，島內主流民意期待“習鄭會”



在抵達北京之前，鄭麗文一行已先後在南京、上海展開參訪。在南京中山陵，她率團莊重拜謁，重申要團結一同“共創和平，寶島神州”；在上海，她走訪兩岸青年創業基地，與在陸台商、台生親切交流，強調兩岸經濟社會的融合發展是台灣未來的機遇所在。這些行程通過兩岸媒體廣泛傳播，在島內和國民黨內激起強烈反響。多項網絡民調和街頭訪問顯示，超過六成台灣民眾認同鄭麗文所宣導的“和平對話、避戰謀和”路線，認為唯有堅持“九二共識”、反對“台獨”，才能為台灣帶來安定與繁榮。國民黨內原本觀望甚至質疑的聲音也迅速消退，代之以對此次“和平之旅”的正面期待。正是在這樣的民意基礎上，“習鄭會”的登場順理成章——它回應了台灣社會拒絕充當外部勢力棋子、渴望兩岸關係轉圜的最真實呼聲。



第三，共築“九二共識”定海神針，發出反對“台獨”強烈信號



會晤中，習近平總書記明確指出，願在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流對話，為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中。鄭麗文主席則回應稱，期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化，在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，進一步籌畫與建構具制度性與可持續性的對話與合作機制，使兩岸和平發展走向不可逆轉。雙方在政治大原則上高度呼應，主軸鮮明，向兩岸同胞和國際社會清晰傳遞了一個信號：兩岸任何對話與合作，都必須建立在一個中國框架內，任何形式的“台獨”分裂行徑都沒有出路。



第四，擘畫兩岸和平發展路線圖，四點意見指明方向



習近平總書記在會晤中就兩岸關係發展提出四點意見：堅持以正確認同促進心靈契合，堅持以和平發展守護共同家園，堅持以交流融合增進民生福祉，堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興。這四點意見系統勾勒了從和平到發展、從融合到復興的兩岸關係路徑圖。它既展現了大陸在台灣問題上堅如磐石的原則立場，也傳遞出對台灣同胞的深厚善意。正如台灣學者所言，大陸在台灣問題上正展現出越來越自信的姿態，在堅守底線的前提下，積極爭取台灣民心，為兩岸關係和平發展創造更廣闊的空間。



第五，大陸十五五開局強底氣，期待國民黨以台灣人民福祉為依歸



當前，大陸已順利開啟“十五五”規劃新征程，綜合國力持續躍升，在國際舞台上的影響力與日俱增。一個強大、穩定、繁榮的祖國大陸，始終是台灣同胞最堅實的後盾和最廣闊的機遇所在。我們期待中國國民黨能夠把握歷史大勢，摒棄內耗與紛爭，團結一致，真正以維護和發展台灣人民的利益福祉為依歸。唯有堅定走兩岸和平發展、融合發展的道路，台灣才能擺脫被外部勢力操弄的命運，共享中華民族偉大復興的榮光。



兩岸同胞應當以“習鄭會”為新起點，相向而行，攜手合作，把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中。無論國際風雲如何變幻，台海局勢如何起伏，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變，中華民族走向偉大復興的歷史大勢更不會改變。