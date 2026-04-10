霍爾木茲海峽仍嚴格受控　通航恢復有限

中評社北京4月10日電／總部位於英國的海事分析公司溫沃德9日發佈報告稱，美國和伊朗宣佈停火後，霍爾木茲海峽通航量依然較低，船舶航行仍處於嚴格控制之下。



新華社報導，報告指出，停火並未帶來商業航運全面恢復，霍爾木茲海峽標準航道基本未使用。8日僅跟蹤到5艘散貨船出港，均通過受伊朗伊斯蘭革命衛隊控制的通道航行。9日，船舶進出該海峽的活動增加有限，主要為小型船舶或與伊朗相關的航運。所有過航均需與伊朗方面協調。伊方向船舶發出警告：未經批准的通行將直接面臨襲擊風險。



報告說，當前通過霍爾木茲海峽的船舶主要為風險承受能力較高的運營方，但未見大型航運企業和石油巨頭企業恢復行船。戰爭風險保險費率仍處高位，也限制了主流航運力量回歸。伊朗正逐步建立管控霍爾木茲海峽通航的相關制度，包括航前審批、船舶檢查、劃定航道以及可能的通行收費安排。



數據顯示，約3200艘船舶仍滯留在霍爾木茲海峽以西，其中包括約800艘油輪和貨船。同時，海灣地區有768艘船舶活動，但通航受限、船舶自動識別系統關閉等“暗航”現象持續存在。



與此同時，海灣地區貿易流發生明顯調整。原本經霍爾木茲海峽的航運活動轉向阿曼和阿聯酋東海岸港口，形成新的物流分流體系。航運企業普遍採取繞行好望角的替代航線，歐洲至海灣地區的常規航線航程由約25天延長至約41天，運輸成本增加約25%。



報告認為，4月8日至10日為初步的檢驗窗口期，如霍爾木茲海峽通航量增加且未發生事故，市場可能重新評估風險；4月11日至14日將成為主要航運企業的決策窗口期，它們將根據停火持續情況、相關執行措施等決定企業策略。



報告稱，即便在最樂觀情況下，滯留霍爾木茲海峽的能源貨物恢復運輸仍需數周時間，全球貿易恢復至當前危機爆發前水平可能需要數月。