美國第一夫人否認與愛潑斯坦有任何關聯

中評社北京4月10日電／美國第一夫人梅拉尼婭·特朗普9日發表聲明，否認與已故美國富商愛潑斯坦及其同夥有任何關聯，並呼籲停止散播關於她與愛潑斯坦關係的謊言。



新華社報導，梅拉尼婭在白宮向媒體發表聲明說：“我和愛潑斯坦並非朋友……需要澄清的是，我從未與愛潑斯坦或其同夥吉絲蘭·馬克斯韋爾有過任何關係。我對馬克斯韋爾的郵件回覆只能算是普通的通信。”



梅拉尼婭還說：“我不是愛潑斯坦的受害者。愛潑斯坦並沒有把我介紹給唐納德·特朗普。1998年，我在紐約市的一個派對上偶然遇到了我的丈夫。”梅拉尼婭表示，她第一次與愛潑斯坦見面是在2000年，當時她與特朗普一同出席一場活動。“此前我從未見過愛潑斯坦，對他的犯罪活動也一無所知”。



梅拉尼婭稱，多年來，社交媒體上流傳的有關她和愛潑斯坦的圖片和言論“完全是捏造的”，自己並非與愛潑斯坦任何罪行相關的證人或指定證人。“我對愛潑斯坦虐待受害者的行為一無所知。我從未以任何身份參與其中。”



梅拉尼婭最後敦促國會舉行公開聽證會，讓曾是愛潑斯坦案受害者的女性們有機會作證，讓更多人瞭解此案。



愛潑斯坦2008年因教唆未成年人賣淫被定罪，2019年7月再次因涉嫌性犯罪被捕，同年8月死在獄中，被判定為“自殺”。因牽扯歐美政商界等眾多名流，愛潑斯坦案引發廣泛負面輿論。美國總統特朗普及其政府官員、盟友也捲入此案。