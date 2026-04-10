62歲倪夏蓮：夢想再戰奧運會，萬一實現了呢

中評社北京4月10日電／在9日晚進行的世界乒乓球職業大聯盟（WTT）常規挑戰賽太原站女子單打十六分之一決賽的一場比賽裡，代表盧森堡出戰的62歲華裔選手倪夏蓮以0:3負於24歲的中國選手石洵瑤，結束了自己復出後在中國參加的首場乒乓球賽事。賽後她在接受新華社記者專訪時表示：“受傷一年來經歷了很多，很慶幸能重回賽場。”



新華社報導，本次賽事中，倪夏蓮參加了女單和混雙兩個項目。在此前的混雙比賽裡，她和隊友盧卡·姆拉德諾維奇攜手闖入正賽，最終遺憾止步八分之一決賽。談起參賽的感受，她說：“這次比賽規格很高，現場氛圍很熱烈，我已經好久沒有經歷這種場面了，似曾相識，但好像又很遙遠。”



作為六次征戰奧運會的老將，倪夏蓮被譽為乒乓球界的“不老傳奇”。



1963年，倪夏蓮出生於上海，她自小練習乒乓球，16歲進入國家隊，1983年代表中國隊奪得世乒賽女團冠軍和混雙冠軍。此後她前往歐洲，代表盧森堡參加乒乓球國際賽事，經歷過悉尼、北京、倫敦、里約熱內盧、東京和巴黎六屆奧運會。



隨著年紀增長和傷病影響，倪夏蓮在賽場上的奔跑和反應速度有所下降。與此同時，乒乓球技術的進步更新也讓她的直板打法逐漸顯得不再佔優。面對“孫女輩”的對手，倪夏蓮坦言自己每一場比賽都是在“走薄冰”。



“坦白講，我的技術已經定型，沒法改了。另外從身體上講，我肯定不如年輕人，這是我的劣勢。”她說，“因此對我來說，就要花更多功夫去研究，怎樣把我的技術發揮出來，怎樣把我的戰術運用得更成功，怎樣去抓住對方的弱點，所以我跟他們是鬥智鬥勇。”



2025年，倪夏蓮遭遇手腕骨折，此後經歷了一年多的康復期，她的手腕裡至今還留著一塊金屬片。在60多歲的年紀面對這樣的傷病，需要很大的勇氣和決心去熬過漫長的康復期。但面對記者“有沒有想過停下來”的提問，倪夏蓮的回答沒有一絲猶豫，她說：“沒有，為什麼要停？盧森堡給我很多機會，球迷一直在期待著我回來，所以我總有一種使命感，我的責任就是把自己養好。”



責任，這是倪夏蓮在採訪中提到最多的一個詞。“幾十年來，大家覺得我堅持打球唯一的動力是熱愛，其實還有一個很重要的原因，就是責任。日復一日地訓練、比賽，心態總會有曲折，但你的責任心會支撐著你去認認真真地做好這件事。”她說，“我會盡可能去享受這個過程，我相信我比很多人更愛這項運動，但這不是唯一。”



倪夏蓮口中的責任，既是她對乒乓球事業的責任，也是作為一名華裔運動員的社會責任。“盧森堡是個小國家，過去乒乓球運動基礎比較差，但我去了以後改變很多，現在推廣得不錯，很多中小學校裡都有乒乓球課程，民間俱樂部已經發展到100多個。我希望自己能繼續站在賽場上，去影響和激勵更多人。”她說，“同時我也希望通過這項運動，為中國和盧森堡兩國搭建更多交流、友誼的橋梁。”



談及兩年後的洛杉磯奧運會，倪夏蓮充滿了期待。“夢想還是要有的，萬一實現了呢？”她笑著說，“挑戰真的很大，我知道以自己的年齡和身體，想要再次站上那片最高的賽場很難。但生活本身就很難，一個困難你去解決了，超越了自己，你就（會感到）很幸福。”



這是倪夏蓮的人生哲學。在她眼裡，享受奮鬥與挑戰的過程就是最大的幸福。她說：“人生的長度是有限的，但乒乓球拓展了我人生的寬度，賦予了我生活更多的色彩。”