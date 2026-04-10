當台灣的主人引發聯想　鄭麗文解釋真正意思

鄭麗文解釋所謂當台灣的主人的意思（中評社 張嘉文攝） 中評社北京4月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今天在習鄭會上的談話最後提到，她衷心期盼將來有一天，有機會讓她當主人，在台灣歡迎習總書記和各位，引發外界對她有更往上一步的聯想。對此，鄭麗文在下午的習鄭會後中外記者會上表示，這是兩黨交流，她是說在台灣當這個主人，期待邀請習總書記還有各位領導能到台灣走一走、看一看。



鄭麗文強調她的意思是，她今天是代表國民黨接受習總書記的邀請來訪，而她也會以國民黨主席的身分，希望未來在政黨輪替之後，邀請習總書記到台澎金馬來訪問。



受矚目的習鄭會今天上午在人民大會堂東大廳進行，會面結束後，習近平舉行午宴接待鄭麗文等人。鄭麗文隨後在下午兩點半於中國大飯店召開中外記者會對外說明。記者會除了鄭麗文外，還有副主席張榮恭、蕭旭岑一同坐在台上。



另外有媒體提問，“習特會”可能在五月登場，鄭麗文在習鄭會上談話時提到，希望台海不要成為外部勢力介入的棋盤，這件事有跟習總書記交換意見嗎？



鄭麗文在面對此提問時，因為還要回答上一個問題，講完後一度忘了回應。經現場媒體提醒後，她才呵呵笑說，習特會的部分沒有特別討論到。