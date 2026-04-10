鄭麗文：兩岸交流沒門票　關鍵是九二共識

鄭麗文回應媒體提問（中評社 張嘉文攝） 中評社北京4月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨主習鄭麗文今天在習鄭會後的記者會上表示，某些人對國民黨成功推動兩岸交流的不安與缺乏自信，但這條路並非遙不可及，也沒有種種障礙與門檻，更沒有所謂的“門票”，關鍵其實很簡單，就是“九二共識、反對台獨”；台灣不必犧牲任何事情，也不必放棄任何事情，就有機會重新開啟交流對話。



習鄭會今天上午在人民大會堂東大廳進行，會面結束後，習近平舉行午宴接待鄭麗文等人。鄭麗文隨後在下午兩點半於中國大飯店召開中外記者會對外說明。記者會除了鄭麗文外，還有副主席張榮恭、蕭旭岑一同坐在台上。



針對媒體詢問，國民黨未執政情況下，未來如何持續推動兩岸交流、爭取和平紅利？



鄭麗文表示，她上任黨主席之後，台灣內部就有各種非常奇怪的、不實的故事與消息，這只是暴露了他們的忐忑不安、缺乏自信，害怕我們成功完成這些事情。她從11月1號上任到今天也不過短短四個多月，一而再、再而三地報告，這並不是遙不可及的工作。



鄭麗文強調，她沒有三頭六臂，也沒有其他的障礙、沒有門票，其實就是這麼簡單，九二共識、反對“台獨”。台灣沒有犧牲、沒有放棄任何事情，就可以看到春暖花開，彼此握手交流。



很多心魔、障礙都是人刻意製造操作出來的，鄭麗文說，這會是台灣選舉的大利多，各行各業經過十年的中斷，兩岸關係緊繃對立，很多人苦不堪言，不知道家業該不該走下去。政治的初衷應以人民為出發點。她走遍台灣，大家都表達對和平交流的高度期待，更不希望下一代上戰場，她認為這些都會化為選票。



鄭麗文表示，當然在台灣必須贏得選舉才能落實主張，國民黨正步步為營面對大選。她不希望這成為選票計算的考量，此議題應高於這些層面，但面對可能的障礙與敵人，我們必須克服挑戰，贏得人民認同，讓兩岸和平這條路走得更穩健，更成功。