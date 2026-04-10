組圖：泰國兵役抽籤變選美！

網紅“Dreamno” 中評社香港4月10日電／兵役抽籤竟成大型選美現場！泰國法律規定，滿21歲、未自願從軍的男子，每年4月必須至少參加一次徵兵抽籤，僧侶、跨性別者也不例外。不過軍方會給跨性別族群免服兵役證書，因此每年都有海量的跨性別者現身，讓報到畫面變“香香的”，擁有580萬粉絲的跨性別網紅也現身。



泰國政府每年4月展開徵兵作業，招募8至10萬人，雖然採自願從軍優先招募，不過往往都會因人數不足而啟動“抽籤”補足缺額。這項制度連僧侶和跨性別者都不例外，必須報到並參與抽籤，不過考量跨性別人士的身心特質與認同，泰國政府允許憑藉醫師的診斷證明申請免役。



TVBS據泰媒《The Thaiger》報導，每年都有大量長髮披肩、舉止優雅、精心打扮，五官和身形都十分精緻、各有特色的跨性別者報到，讓抽籤現場瞬間宛如選美比賽。在社群TikTok擁有超過580萬粉絲的跨性別網紅“Dreamno”今年也現身，她表示自己沒有參加抽籤，因其有隆乳手術的醫師證明。



根據泰國兵役規定，參加抽籤的男性，若抽到紅籤，必須服役兩年；若抽到黑籤，則可免役。一翻兩瞪眼的刺激氣氛，加上許多“正妹”現身會場，都讓泰國每年的兵役抽籤吸引不少民眾關注，網友甚至直呼非常有趣。