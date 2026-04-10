外交部4月10日例行記者會全文

中評社北京4月10日電／2026年4月10日外交部發言人毛寧主持例行記者會：



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，納米比亞國際關係與貿易部長穆薩維伊將於4月11日至18日對中國進行正式訪問。



總台央視記者：據報導，日前美國國會眾議院“中國特設委”在其網站設置所謂“吹哨人”舉報郵箱，鼓噪美國學者、科研人員和高校教職工舉報與中國國防和工業基礎相關實體的科研合作。中方對此有何評論？



毛寧：由此可見，這個所謂的特設委打壓遏制中國已經到了瘋狂程度。近年來，美方泛化國家安全概念，蓄意破壞中美正常科技交流合作，大肆迫害中國學生學者。這種做法只會削弱美國創新活力，搬起石頭砸自己的腳。



日本電視網記者：今天是王毅外長訪問朝鮮的第二天，他會否同金正恩國務委員長會面？外交部能否提供關於此訪的更多消息？



毛寧：王毅外長正在朝鮮訪問，中方已經發布了消息稿。有進一步消息，我們會及時發布，你可以保持關注。



阿納多盧通訊社記者：雖然美伊已達成停火安排，但以色列仍持續襲擊黎巴嫩。巴基斯坦作為調解方表示，停火將涵蓋包括黎巴嫩在內的所有衝突區域。違反停火安排的行為給美伊接下來的談判帶來不確定性，因為伊朗表示在實現黎巴嫩停火前不會參與和談。中方對此有何評論？



毛寧：停火安排應當有利於平息地區戰火，恢復和平穩定。我們呼籲有關方面通過政治外交途徑化解爭端，保持冷靜克制，推動地區局勢降溫。



澎湃新聞記者：《海洋生物多樣性協定》已於今年1月生效。中國提名廈門申辦《協定》秘書處。有媒體分析認為，美國尚未批准《協定》，且正在削減支持聯合國的預算，中國借機擴大海洋治理領域的影響力。中方對此有何回應？



毛寧：多邊主義的核心在於世界上的事情大家商量著辦，共同應對挑戰，共享機遇繁榮，而不是你進我退、零和博弈。《海洋生物多樣性協定》的締結和生效是多邊主義的勝利，是全球海洋治理的重要里程碑。全面有效實施《協定》攸關人類福祉。中國始終堅持真正的多邊主義，重視對海洋的保護和可持續利用，願為全球海洋治理作出新的貢獻。



白俄羅斯國家廣播電視公司記者：中方如何評價當前中國同白俄羅斯之間的關係？兩國經濟關係是否與政治關係相匹配？



毛寧：中國和白俄羅斯是全天候全面戰略夥伴。近年來，在兩國元首戰略引領下，兩國關係健康穩定發展，各領域合作持續深化。去年，雙邊貿易額達88.6億美元，同比增長5.5%。我們願同白俄羅斯一道，以兩國元首重要共識為根本遵循，推動兩國關係持續向前發展。



日本廣播協會記者：日本政府今天發布年度文件《外交藍皮書》，有關中國的表述從去年的“最重要雙邊關係之一”下調為“重要鄰國”。中方對此有何評論？



毛寧：中日關係當前局面的根源在於日本首相高市早苗發表涉台謬論，背信棄義損害中日關係政治基礎，挑戰戰後國際秩序。日方應當恪守中日四個政治文件和自身所作承諾，反思糾錯，以實際行動維護中日關係政治基礎。



拉通社記者：國際社會對古巴的聲援不斷壯大，美國國會議員近期發聲反對封鎖政策，呼籲改善同古巴的關係，希阻止並公開反對美國對古巴採取任何軍事行動。中方對此有何評論？



毛寧：我們注意到近期一些美國議員訪問古巴，反對美國對古巴的敵對政策。美國政府應傾聽正義呼聲，立即停止對古巴的封鎖制裁和任何形式的脅迫施壓。中方願同國際社會一道，堅定支持古巴維護國家主權和安全、反對外來干涉。