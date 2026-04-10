劉國深：習鄭會　台灣民眾一個政策定心丸

福建省台灣研究會會長、兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深接受中評社記者採訪 中評社北京4月10日電（記者 陳思遠）中共中央總書記習近平10日上午11時，在北京人民大會堂東大廳與國民黨主席鄭麗文舉行會談。福建省台灣研究會會長、兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深接受中評社記者採訪時表示，國共兩黨領導人的見面對台灣社會和兩岸關係、甚至對世界的和平發展有正面影響。他指出，習近平總書記的講話讓台灣社會在台灣地區的政治喧囂中看到兩岸關係和平持續向前的可能和希望。



劉國深認為，在世界局勢動蕩不安、兩岸政治僵局持續的當下，國共兩黨領導人的見面，其影響不僅及於兩黨之間，而且對台灣社會和兩岸關係有重大的積極影響，甚至對世界的和平發展有正面影響。表明兩岸之間依然存在著強大的維護一個中國、反對“台獨”的力量，這股力量將繼續有效約束可能引發兩岸“兵凶戰危”的“台獨”勢力。



針對習總書記就兩岸關係發展提出4點意見，劉國深表示，習總書記的講話高瞻遠矚、氣勢磅礴，而且很有高度和格局，向台灣完整社會傳遞了大陸方面將繼續堅持“促進兩岸心靈契合”、“守護兩岸共同家園”、“增進兩岸民生福祉”和“實現中華民族偉大復興”的宏大的戰略計劃，充滿溫情、祥和自信。



他指出，總書記的講話讓台灣社會在台灣地區的政治喧囂看到了兩岸關係和平持續向前的可能和希望，也不難找到實現和平的路徑和方法。



關於“台獨”問題，習總書記此次明確指出“‘台獨’是破壞台海和平的罪魁禍首，並用了“決不姑息、決不容忍”的表述。劉國深對此解讀稱，總書記的表述震聳發聵。兩岸共同家園需要兩岸雙方共同維護，和平發展、融合發展就是最好的路徑。但是，台灣地區內部至今存在著一股政治迷思，一些政客還在炒作“法理台獨”，這是最有可能打斷兩岸關係和平發展的事件，稱之為“罪魁禍首”恰如其分。



劉國深表示，中國國民黨常年堅持反對“台獨”政治立場，已經成為台灣社會重要的政治穩定力量，也是兩岸關係和平發展路線在台灣地區的主要依靠力量。民進黨在這條錯誤的道路上滑行已久，他們中的許多人也已看到了“台獨”的虛妄性和危害性，“皇帝的新衣”鬧劇總是要被戳穿的。

