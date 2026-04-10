朝鮮最高領導人金正恩會見王毅

中評社北京4月10日電／朝鮮勞動黨總書記、國務委員會委員長金正恩10日在平壤勞動黨中央總部會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



新華社報導，王毅轉達習近平總書記對金正恩總書記的親切問候，熱烈祝賀朝黨九大和朝鮮第十五屆最高人民會議勝利召開，表示堅信在以金正恩總書記同志為首的朝鮮勞動黨中央堅強領導下，全體朝鮮人民共同努力，朝鮮社會主義建設事業必將不斷邁上新台階。



王毅說，去年9月，金正恩總書記同志成功訪華並出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，習近平總書記同總書記同志舉行歷史性會晤，為中朝關係提供戰略引領，推動雙邊關係開啟新局面。中方願同朝方共同落實兩黨兩國最高領導人重要共識，密切交流交往，促進務實合作，為中朝傳統友好注入新的時代內涵。習近平總書記指出，中朝都是共產黨領導的社會主義國家，有共同的理想信念和奮鬥目標。面對變亂交織的國際形勢，中朝應在堅定捍衛各自主權、安全和發展利益的同時，進一步加強在重大國際和地區事務中的溝通協調，為維護廣大發展中國家共同利益，維護世界和平與發展作出應有貢獻。



金正恩對王毅同志率團訪問表示歡迎，並請其轉達對習近平總書記的親切問候和良好祝願。金正恩表示，我對去年9月訪華同習近平總書記會晤的情景記憶猶新，很高興看到我與習近平總書記會晤達成的重要共識正在得到具體落實，朝中關係順應兩黨兩國人民的意志和心願提升到了新高度。當前國際形勢急劇動蕩變化，不斷深化和發展朝中關係符合兩國共同利益，是朝黨和政府的堅定意願和既定政策。朝方完全支持習近平總書記提出的人類命運共同體理念和四大全球倡議，堅定支持中方在台灣等問題上維護國家主權和領土完整的正當立場和一切努力。朝方願以朝黨九大確立的宏偉藍圖為契機，同中方一道，繼續深入發展以社會主義為核心的朝中友好合作關係，加強高層交往，密切戰略溝通，堅定相互支持，推進各自社會主義事業發展，為兩國人民福祉和世界和平穩定發揮應有作用。



應朝鮮外務省邀請，王毅于4月9日至10日訪問朝鮮。訪問期間，王毅同朝鮮外相崔善姬舉行了深入會談，並赴江東郡中國人民志願軍烈士陵園祭掃。