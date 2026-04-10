鄭麗文點贊陸生科創作品 獲贈全套教材和足球

中國國民黨主席鄭麗文一行10日下午走進清華附中（中評社 海涵攝） 中評社北京4月10日電（記者 海涵）中國國民黨主席鄭麗文一行10日下午走進清華附中，打卡這所有名的AI教育特色示範校。鄭麗文全程興致盎然，頻頻點贊學生們的科創作品，最後還打包了包含《人工智能通識》在內的整套教材，並喜提一顆定制紀念足球，收穫滿滿。



作為大陸中小學AI教育的標杆校，清華附中構建了“創客空間＋高研實驗室＋特色實驗班”的立體化培養體系，開設海淀區人工智能實驗班，開發《人工智能通識》系列校本課程並向社會開源，形成了覆蓋全學段、全學科的AI教育生態。



參訪中，鄭麗文詳細瞭解了AI技術融入各學科教學的實踐成果，包括AI與體育融合的智能訓練系統、師生共建的AI雲校平台等核心項目。據清華附中介紹，AI雲校平台涵蓋優質課程、教學工具、學情數據、教研共建四大維度，可實現AI智能解析課程、生成個性化學習方案，為師生提供全鏈路智慧教學服務。



鄭麗文一行首先在階梯教室聆聽了清華附中AI教育的整體介紹。記者看到，鄭麗文認真翻閱面前的人工智能、物理、數學等學科教材，興趣濃厚。聽到精彩處，她不時前傾身體、露出會心笑容。介紹結束後，鄭麗文特地將整套教材打包帶走。



隨後，鄭麗文走進AI未來教室，參觀清華附中學生自主研發的各類人工智能作品。看到一名男同學製作的機械臂，她好奇詢問研發周期，對學生的動手能力與創新思維表示讚賞；在一名女同學研發的機器狗前，她駐足互動，連聲誇贊“這麼厲害”。



在具身人工智能展示區，鄭麗文重點觀看了學生自主研發的人形足球機器人。據瞭解，這個項目融合了人工智能、機器人控制、多傳感器融合等前沿技術，是清華附中具身智能課程的核心實踐成果。鄭麗文饒有興致地詢問機器人的名字，笑稱“好想把它們帶回台灣”，並現場在一顆足球上簽名贈予學校，同時也獲贈了學校定制的紀念足球。



參訪尾聲，鄭麗文還體驗了清華附中的VR沉浸式體驗倉。這個設備由清華大學團隊專為教學設計，內置全學科教學資源，學生佩戴VR眼鏡即可獲得空間化、場景化的直觀學習體驗，可用於虛擬實驗、文化場景還原等多元教學場景，有效提升學習的沉浸感與實效性。



中共中央台辦副主任吳璽、北京市台辦主任霍光峰、清華大學黨委書記邱勇陪同參觀。

