社評：美伊戰事激化下的北約分裂危機

2025年北約峰會在荷蘭海牙召開（圖片來源於路透社） 中評社香港4月13日電／美以針對伊朗的軍事行動已持續近一個半月，特朗普所預期的委內瑞拉閃電戰劇本並未在伊朗重演。在霍爾木茲海峽被伊朗扼住，全球陷入能源危機的形勢下，美國迫不及待地想結束這場衝突，可惜，在伊斯蘭堡的長達21個小時的談判也以失敗告終。我們以為，美伊戰況之所以如此膠著，與美國的一眾歐洲盟友選擇獨善其身，拒絕美國提出的絕大多數軍事協助需求不無相關。



面對獨力難支的窘境，特朗普近日頻繁威脅要實質性退出北約，包括聲稱在歐洲成員國遇到危機時或不會幫忙以及考慮從部分北約國家撤軍等。與此同時，歐洲方面對北約的質疑情緒也明顯攀升。以德國為例，據今年一項民調顯示，衹有不足三分之一的受訪者認為，美國會在歐洲受到攻擊時提供軍事協助。儘管美國與其歐洲盟友之間的裂痕早已存在，北約的存續問題也非第一次擺上枱面，但此次美伊戰事無疑大大加劇了北約的分裂危機，也迫使歐洲各國不得不認真審視實現防務自主的必要性。



第一，美伊戰爭擴大了美國與歐洲盟友關於權利與義務的認知分歧，若歐洲各成員國所面臨的軍事分擔壓力持續上升，其日後將更難容忍美國在北約中的強勢主導地位。



美國對北約向來有最高的掌控權，甚至將其視作自身霸權延伸的外擴組織。但歐洲各成員過去之所以能默許美國的老大哥地位，是因為美國願意不計成本地保障歐洲的防務安全，從而換取歐洲對其給予一定的軍事權力讓渡。不過，隨著世界日趨朝多極化的方向發展，美國再難僅憑自身實力維持絕對的軍事霸主地位，並不斷向歐洲各成員國施壓、要求其分攤更多義務，令這種基於利益交換的脆弱平衡變得難以為繼。



所以，在美伊戰爭中，當美國要求其歐洲盟友提供協助時，大部分國家都明確表態不願捲入戰事，西班牙、意大利等國甚至連領空或軍事基地都拒絕給美軍使用。歐洲各國能容忍美國在軍事上的自作主張，但前提是美國要一如既往地庇護歐洲，承擔起作為北約主要貢獻者的角色；而不是強迫歐洲支付更多軍費、擔起更多防務，或者像此次一樣，試圖把中東的爛攤子丟給歐洲，要求歐洲冒著被伊朗報復的風險協助美國。如果美國在北約中所承擔的責任持續收縮，其絕對領導地位將越來越難獲得歐洲盟友認可，北約現有的組織權力結構將面臨崩解。

