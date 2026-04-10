簡訊“小沈小氣捐210萬”成柯文哲判刑證據

中評社台北4月10日電／前台北市長、民眾黨主席柯文哲因涉及京華城案，一審遭台北地院判處17年有期徒刑。對此，法院今日公布判決書全文，內容提到沈慶京曾指示7人分拆匯款至民眾黨專戶，由鼎越開發董事長朱亞虎傳訊給前北捷董事長李文宗，而該簡訊成為法院認定賄賂的重要證據。



TVBS報導，判決書指出，沈慶京密會柯文哲後，為協助京華城相關事宜，於2020年3月23日在松山區東興路辦公室指示籌資。隨即由張志澄、朱亞虎等人安排7名人頭各領取30萬元現金，並於3月24日至26日分別以政治獻金名義匯入“民眾黨”政治獻金專戶，法院認定，這筆合計210萬元的金流屬於賄款，僅以合法捐款作掩飾。



匯款完成後，朱亞虎於2020年4月1日向李文宗、蔡壁如及張哲揚發送簡訊，內容提到“小沈十分小氣的捐210萬（7人，依規定每人30）弄成560並沒有給您及市府帶來任何困擾，一定要保護民眾黨及我最尊敬的市長，我永遠不會理會小氣之小沈，他見市長，我領他的月薪，實在是不能不為呀！”同時附上7名捐款人匯款名單，證明資金來源。



而李文宗於2020年4月5日回覆朱亞虎“長輩友人涓涓襄助，市長和我們都心存感激，而將軍‘憂國憂民’之心，吾輩銘感五內，您身體健康、含貽弄孫、闔家團聚才是我們衷心期盼，謝謝您，弟文宗”。法院指出，這段對話證明李文宗已知悉210萬元來源，並代表柯文哲團隊表達感謝，進一步佐證知情與收受狀況。



法院依據沈慶京指示、朱亞虎簡訊說明及李文宗回覆，認定210萬元並非單純政治獻金，而是以分拆匯款掩飾賄賂事實，訊息與匯款紀錄相互印證，成為認定賄賂的重要證據。