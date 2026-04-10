見證鄭麗文到訪　大陸學生：想看看台灣中學

清華附中學生李卓修（中評社 海涵攝） 中評社北京4月10日電（記者 海涵）中國國民黨主席鄭麗文一行10日下午到清華附中參觀。清華附中學生李卓修有幸在場見證，他表示“心情很激動、很期待”。李卓修也說，很想去台灣的中學看一看，體驗一下台灣同學的學習生活。



李卓修平時就很關注台灣。被問及最喜歡台灣什麼，他直言是美食，並表示自己很想去台北的夜市走一走、看一看，嘗一嘗當地的特色小吃。



作為一個科技迷，李卓修也很關注台灣的科技創新，包括台灣領先的半導體產業。李卓修向記者們分享了他對AI作用的看法。首先，AI是一個可以隨時解決其學習問題的“學習搭子”。其次，AI也是一個智囊團。在遇到組織班會、籃球聯賽等等活動策劃的時候，AI可以幫忙搭建策劃案。“更重要的是，AI可以激發我的探索欲，促進我的深入思考。”



李卓修還對台灣同學喊話，歡迎他們來北京。希望台灣同學可以深入瞭解北京這座城市，感受北京的古都風貌、創新活力，並期待兩岸青年可以一起感受飛揚青春、暢想美好未來。



他也表示很想去台灣的中學看一看，體驗一下台灣同學的學習生活，和他們打一場籃球賽或共同完成一個科創項目。



鄭麗文在當天的參訪中詳細瞭解了AI技術融入各學科教學的實踐成果，包括AI與體育融合的智能訓練系統、師生共建的AI雲校平台等核心項目。期間，她也觀摩了學生自制的各種科創作品，並同學生親切互動。