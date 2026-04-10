李振廣：習鄭會讓兩岸關係走上新道路

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受中評社記者採訪（中評社資料圖） 中評社香港4月11日電（記者 盧哲）中共中央總書記習近平10日上午在北京會見了鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。對此，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受中評社記者訪問指出，國共兩黨領導人時隔10年的再次會面，表達了追求台海和平穩定的期待，也表明兩黨願意共同塑造兩岸關係的新局面。國共兩黨共同給出了兩岸關係發展的另一選項——和平穩定。



李振廣表示，此次國共兩黨領導人時隔10年再次會面非常重要，“因為它回答了兩岸關係究竟向何處去的問題”。李振廣說，這十年兩岸關係極其不好，特別是民進黨當局肆意挑釁，搞“台獨”、阻撓兩岸關係發展。“這個時候，兩岸關係到底是走向戰爭對抗，還是走向和平穩定、融合發展，這兩條路擺在了兩岸民眾面前。看起來，民進黨當局選擇的是與大陸對抗，甚至購買大量武器、準備戰爭。這實際上威脅到了兩岸同胞的生命安全，也是對中華民族最高利益的破壞。”



李振廣說，之前，很多人對兩岸關係非常悲觀，對兩岸走向戰爭有很多預期。在這種背景下，國共兩黨有這樣一次會面，表達出追求台海和平穩定的期待，也表明兩黨願意共同塑造兩岸關係的新局面。“國共兩黨共同給出了兩岸關係發展的另一選項——和平穩定，這肯定比民進黨推進對抗、把台海投入戰爭深淵要好。”李振廣解析，此次國共兩黨領導人的會面及發言，能看出雙方都希望台海和平穩定——這一點是最重要的。“國共兩黨通過這次領導人會面，給出了一個大家期待的方向。這是這次會面很重要的意義，也讓兩岸民眾甚至外部世界看到國共兩黨對台海兩岸、對中華民族、對地區和平穩定的高度負責態度。”



另一方面，在會見中，習近平總書記就兩岸關係發展提出4點意見，堅持以正確認同促進心靈契合，堅持以和平發展守護共同家園，堅持以交流融合增進民生福祉，堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興。對此，李振廣表示，習總書記講的這四點意見，實際上是國共兩黨要共同塑造台海和平穩定、推動交流合作的具體方向，是可以操作、可以執行、可以貫徹的實際方向。



李振廣還提出，國共兩黨要鞏固政治互信，就是要堅持“九二共識”、反對“台獨”分裂。他認為，國民黨在鄭麗文的領導下，兩黨互信沒有問題。但要堅持互信，不僅是鄭麗文及其團隊，而是國民黨內部要形成一致，全體都回歸到堅持“九二共識”和反對“台獨”的共同政治基礎上來。有了這個基礎，國共兩黨的交流可以做得更大、更強、更深入。



“我相信國民黨是真心誠意想把兩岸關係推向和平穩定，把兩岸交流做好，把兩岸互利互惠做好。這就需要兩岸共同努力。”李振廣說，“相信通過國共兩黨及廣大台灣民眾、兩岸同胞的共同支持，兩岸關係能夠走上一條新的道路——台海和平穩定，兩岸關係和平發展、交流融合，這是可以期待的。”