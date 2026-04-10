鄭麗文訪清華附中　教師盼加強兩岸教育交流

中國國民黨主席鄭麗文一行10日下午到訪清華附中（中評社 海涵攝） 中評社北京4月10日電（記者 海涵）中國國民黨主席鄭麗文一行10日下午到訪清華附中，瞭解AI技術融入各學科教學的實踐成果。清華附中教師事後受訪表示，希望可以同台灣教育同行多交流，探索AI時代的教育問題。



陪同鄭麗文參訪的清華附中副校長徐文兵告訴記者，鄭麗文主席表示“兩岸一家親共畫同心圓”，希望以此次交流為契機，搭建年輕學子進一步交流的橋梁。



“作為教育工作者，我也有同感，”徐文兵說，兩岸教育工作者都有同樣的初心。兩岸教師教學生寫的都是方塊字、講的都是仁義禮智信。面臨快速發展的AI時代，兩岸有著共同課題，那就是怎麼把孩子們培養成擁有現代化視野、同時又有文化底色且能面向未來的人才。他由衷希望兩岸未來能有更多面對面交流的機會，通過技術手段搭建新的溝通渠道，為中華民族偉大復興共同努力。



清華附中教師唐潔說，兩岸教育同行都有相同的身份，那就是中華五千年文明的傳承者，同時也是站在三尺講台托舉未來的園丁。她特別希望能有機會同寶島的教育同行們坐下來，一起探索飛速發展時代下的教育問題，探討如何讓孩子們既有扎根文化的定力、又能蓬勃自然地把生命舒展在未來世界里。



鄭麗文在清華附中聆聽了清華附中AI教育的整體介紹，還認真翻閱並打包帶走了人工智能、物理、數學等學科教材。此外，鄭麗文還參觀李清華附中學生自主研發的各類人工智能作品，並同學生親切互動。

