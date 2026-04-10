以色列為何突然宣佈與黎巴嫩談判？

中評社北京4月10日電／以色列總理內塔尼亞胡9日晚說，他已指示以內閣與黎巴嫩政府展開直接談判，但同時稱以色列在黎巴嫩“沒有停火”，將“繼續全力打擊黎巴嫩真主黨”。有消息說，以黎直接談判將於下周在美國首都華盛頓舉行。



新華社報導，與此同時，以國防軍10日宣佈對黎真主黨的火箭彈發射陣地發起新一輪空襲。一面持續軍事打擊黎真主黨，一面宣佈將與黎政府談判，以色列的真實意圖何在？談判前景如何？又會與美伊談判產生怎樣的相互影響？



突然要談，以色列有多重盤算



以總理府9日發表聲明說，談判決定是在“黎方多次請求”的背景下作出。內塔尼亞胡稱，黎總理薩拉姆9日給他打電話，尋求“貝魯特非軍事化”。但黎巴嫩方面尚未證實以方說法。



多家美國媒體披露，以方突然宣佈與黎巴嫩談判是出於美國的要求。內塔尼亞胡作出談判指示前，曾與美國總統特朗普及美中東問題特使威特科夫通話，美方要求以色列緩和以黎局勢並開啟談判。



特朗普9日證實，他此前一天與內塔尼亞胡通電話，並要求以色列減少在黎巴嫩境內的軍事行動。他說，內塔尼亞胡會“採取低調處理的方式”。



分析人士認為，除迎合美方要求外，以色列宣佈與黎政府直接談判還有三重意圖，其根本目的可能從一開始就不是如何結束以黎衝突。



首先，緩解國際輿論壓力。以色列近日對黎巴嫩發動大規模襲擊，造成黎方超過千人死傷，引發國際社會強烈譴責。消息人士告訴《今日以色列報》，以色列有意借與黎方談判減輕與日俱增的國際輿論壓力。

