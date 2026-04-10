仇長根：習鄭會為兩岸關係注入企穩轉圜動力

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根（受訪者供圖） 中評社香港4月11日電（記者 盧哲）中共中央總書記習近平10日上午在北京會見了鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。對此，華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根接受中評社記者專訪時表示，會面為陷入僵局的兩岸關係注入了寶貴的企穩轉圜動力；為兩黨後續持續溝通、深化合作搭建了重要的新的“橋梁”；有助於穩定台海局勢，消解兩岸民間的誤解與隔閡，讓兩岸關係重回和平發展的正確軌道。



此次會面是國共兩黨領導人時隔十年再度會面，“十年時間何其寶貴，如能抓住這十年，兩岸可以做很多事。”仇長根在接受中評社記者訪問時首先感歎。



習鄭會在兩岸關係發展進程中極具標誌性意義



仇長根指出，國共兩黨領導人再度會面是兩岸關係發展進程中極具標誌性意義的大事。從兩岸關係大局來看，會面打破了此前兩岸高層互動的沉寂局面，為陷入僵局的兩岸關係注入了寶貴的企穩轉圜動力，牢牢守住了“九二共識”反對“台獨”這一共同政治基礎，向兩岸同胞乃至國際社會釋放出清晰的信號：即兩岸關係和平發展、兩岸同胞交流合作，是不可阻擋的主流趨勢，也是兩岸民眾的共同期盼。



就兩黨互動層面而言，仇長根認為，會面是國共兩黨傳承歷史、著眼未來、堅守民族大義的有力體現，進一步鞏固了兩黨長期以來形成的良性互動“根基”，為兩黨後續持續溝通、深化合作搭建了重要的新的“橋梁”。



更關鍵的是，此次會面為兩岸各領域交流合作的重啟與深化創造了有利條件，給廣大台胞吃了一顆“定心丸”，有助於穩定台海局勢，消解兩岸民間的誤解與隔閡，讓兩岸關係重回和平發展的正確軌道。“當然，要落實好，還需要努力克服一切障礙。”