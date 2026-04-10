中評現場：鄭麗文在大劇院找“好朋友”

鄭麗文看到羅大佑，特別高興地指著墻上照片說，“這是我的好朋友”。（中評社 林艷攝） 中評社北京4月11日電（記者 林艷）中國國民黨主席鄭麗文一行4月10日下午來到國家大劇院參觀藝術展並觀看歌劇。期間，鄭麗文看到不少來自台灣藝術家都曾到國家大劇院表演，感到十分親切。參觀過程中不斷尋找“好朋友”，並連連和大家介紹她的好朋友們。



國家大劇院院長、世界劇院聯盟主席王寧親自接待了鄭麗文一行，並帶著大家參觀了大劇院發展藝術展“永不落幕的舞台”。據王寧介紹，大劇院建院18年來，有近1000多個藝術家到大劇院進行文化交流和精彩演出，包括台灣著名京劇家魏海敏、著名的歌唱家羅大佑、話劇演員金士傑、雲門舞集舞蹈團，並得到觀眾的高度讚賞。



在大師牆，鄭麗文對照著牆和手中圖紙，找到很多熟悉的面孔，不少還是她的“好朋友”，很是親切。尤其是當他看到羅大佑時，她特別高興地指著牆上照片說，“這是我的好朋友”，王寧館長也補充介紹，“羅大佑的演出非常火爆”！



今年是話劇《暗戀桃花源》40週年，鄭麗文看到牆上的劇照表示她最近正想去看這部劇。她還說，舞蹈劇《紅樓夢》到台灣的時候，她有專門去看。此外，她也關心詢問台灣的“歌仔戲”有沒有來過大劇院演出？



參觀結束後，鄭麗文一行還參觀了世界經典歌劇《阿依達》，以及國家大劇院與世界著名小提琴家合作的世界經典音樂會。

