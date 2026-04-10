美專家：鄭麗文訪大陸對美國也是好消息

郝志堅表示，鄭麗文訪陸對台灣和美國都是好消息 中評資料相 中評社華盛頓4月10日電（記者 余東暉）美國資深台海問題專家郝志堅（Dennis Hickey）對中評社表示，鄭麗文與習近平會談的講話應該受到台海兩岸人民的歡迎。只要兩岸都堅持“九二共識”，任何問題都可以討論。台灣有政黨領導人追求恢復兩岸和平穩定，這對台灣人民是好消息，對美國也是好消息。



“習鄭會”10日在北京舉行。美國密蘇里州立大學傑出榮休教授郝志堅在接受中評社記者專訪時，高度評價鄭麗文訪問大陸的“和平之旅”。他說，鄭麗文與習近平會面時的講話，應該受到海峽兩岸人民的歡迎。只要兩岸代表都堅持“九二共識”，任何問題都可以討論。這個共識的意思很簡單，就是雙方都認同“一個中國，各自表述”的理念。



郝志堅表示，通過和平合作，雙方可以為包括海峽兩岸在內的整個國家帶來諸多福祉。他個人希望有生之年能夠親眼見證雙方達成和平協議的那一天。協議的具體內容應完全由雙方協商決定，而非由外國勢力左右。值得注意的是，大陸官員曾強調，雙方達成的任何協議都不會是一方吞並另一方。



郝志堅指出，鄭麗文向世界表明，一些台灣領導人更傾向於和平、穩定和繁榮，而非醜陋和對抗。她也證明了“不能用拳頭來握手言和”。希望未來海峽兩岸的人們都能更多地聽到她的聲音。