謝郁：“習鄭會”開闢兩岸關係新前景

北京台研學者謝郁（中評社資料圖） 中評社北京4月13日電（記者 焦陽）中共中央總書記習近平10日與國民黨主席鄭麗文舉行會談，這是國共兩黨領導人時隔10年再次會面，意義非凡。對此，北京台研學者謝郁接受中評社記者採訪表示，在當前兩岸關係冰封，國際動蕩的兩大背景下，此次國共兩黨領導人會面對兩岸關係有極大的正面意義，展示了兩岸關係的另一種前景。



談到此次會面對兩岸關係發展的重大意義，謝郁表示，在當前島內“台獨”勢力不斷挑釁，國際地區衝突高發的背景下，這次會面再次展現了國共兩黨推動兩岸和平合作，交流對話的誠意、格局和初心，展示出兩岸關係的另一種前景和選項。除了“台獨”分裂和戰爭對抗之外，兩岸關係完全可以在共同的政治基礎上走出一條和解、和平、交流、合作、對話、協商的道路。這是歷史潮流，也是民心所向。



謝郁指出，國共兩黨領導人的會面也是國共平台的繼續傳承。從2005年連戰登陸以來，國共平台一直在把握兩岸大勢上發揮著重要作用。這次會面進一步強化與鞏固了國共的政治互信基礎，即九二共識、反對“台獨”，再次保證了被污名化的政治立場，對島內輿論、民意社情以及國民黨內部路線的統一，都非常積極正向。



在島內綠營近年來不斷進行“台獨”挑釁的高壓下，此次國共對話衝破島內綠色恐怖的藩籬，克難前行，展現了雙方對兩岸和平前景的歷史擔當，使得兩岸交流展現出積極前行的曙光。謝郁觀察到，自國民黨代表團登陸以來，島內輿情和民意風向已經發生變化，兩岸和平在近期成為一個非常亮眼的基調，這對兩岸關係有非常積極的促進作用。



謝郁指出，這次國共兩黨領導人用實際行動向國際社會證明，海峽兩岸的中國人在擁有政治共識、基於中華民族共同發展利益的驅動下，完全能夠自己解決分歧、消除對抗，最終走向和平之路。

