快評：錨定和平航向　共赴民族復興

習近平表示，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變。 中評社快評/時隔十年，國共兩黨領導人再度握手。習近平總書記的講話，清晰傳遞出在複雜變局中維護台海和平、推動兩岸關係重回正軌的堅定意志與務實路徑。



習總書記講話的核心在於重申“九二共識”不可撼動的基礎地位，並賦予其新的時代內涵，以“國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷”的“四個不可”，深刻闡明民族共同體的根基所在。這既是對歷史的總結，更是對未來的宣示——任何分裂企圖都是對民族大義的背叛。



四點意見更是環環相扣：從“以正確認同促進心靈契合”出發，強調“社會制度不同，不是搞分裂的藉口”，呼籲增強做中國人的“志氣骨氣底氣”；到“以和平發展守護共同家園”，明確反“獨”反干涉的底線；再到“以交流融合增進民生福祉”，展現大陸持續釋放善意的誠意；最終落腳於“以團結奮鬥實現民族復興”，點明台灣前途繫於國家強盛。這一路徑由內而外、由近及遠，既堅守原則，又充滿包容。



習總書記特別強調“把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中”，有力回擊外部干涉，彰顯民族命運自決的堅定立場。同時，向“台灣各政黨、團體和社會各界人士”發出邀約，展現了超越黨派、爭取最廣泛民心的戰略視野。

