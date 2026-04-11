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快訊：鄭麗文一行參訪北京碧雲寺
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2026-04-11 09:12:07
圖片：今日海峽臉書。
中評社北京4月11日電／4月11日上午，中國國民黨主席鄭麗文一行參訪北京碧雲寺。
碧雲寺位於北京海澱區香山公園北側，西山餘脈聚寶山東麓，是一組佈局緊湊、保存完好的園林式寺廟。
北京香山碧雲寺與孫中山先生淵源深厚。1925年3月孫中山逝世後，靈柩曾暫厝於寺內金剛寶座塔中，後於1929年移靈南京。現寺內設有“孫中山紀念堂”（原普明妙覺殿），存放孫先生靈柩暫厝期間的供奉物，並展出其遺囑、生平事蹟與書信，為紀念孫先生的重要場所。
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