快訊：鄭麗文一行參訪北京碧雲寺

圖片：今日海峽臉書。 中評社北京4月11日電／4月11日上午，中國國民黨主席鄭麗文一行參訪北京碧雲寺。



碧雲寺位於北京海澱區香山公園北側，西山餘脈聚寶山東麓，是一組佈局緊湊、保存完好的園林式寺廟。



北京香山碧雲寺與孫中山先生淵源深厚。1925年3月孫中山逝世後，靈柩曾暫厝於寺內金剛寶座塔中，後於1929年移靈南京。現寺內設有“孫中山紀念堂”（原普明妙覺殿），存放孫先生靈柩暫厝期間的供奉物，並展出其遺囑、生平事蹟與書信，為紀念孫先生的重要場所。