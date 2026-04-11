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美以官員稱伊朗導彈發射裝置損毀過半但可修復
http://www.CRNTT.com   2026-04-11 10:10:11
伊朗導彈殘骸（資料圖）
　　中評社北京4月11日電／央視新聞客戶端消息，記者當地時間4月10日獲悉，美國和以色列的評估顯示，伊朗的軍事實力“雖已遭到嚴重削弱，但仍保留部分火力”。

　　美以官員表示，伊朗的導彈發射裝置中“超過半數被摧毀、受損或被困於地下”，其導彈庫存總量也已“大致減半”。不過，其中許多發射裝置“仍有可能從地下設施中被挖掘出來並恢復使用”。

　　對此，伊朗方面暫無回應。

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