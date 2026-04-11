參訓艦艇編隊航行。 中評社北京4月11日電／編隊出擊 礪兵大洋——中國海軍某支隊組織多科目實戰化訓練見聞



海面，戰艦列陣，劈波斬浪；空中，戰鷹呼嘯，掠海飛行。春日，中國海軍某支隊一場多科目實戰化訓練在某海域拉開序幕。



“戰鬥警報！”參訓艦艇編隊剛抵達預定海域，刺耳的警報聲驟然響起。各艦聞令而動，迅速調整航向航速，搶占有利陣位。



“刀不磨不快，兵不練不強。”該支隊領導介紹，此次訓練重點圍繞艦載機起降、副炮對空射擊、航行補給等科目展開，全程嵌入複雜特情，在近似實戰的環境中檢驗官兵指揮協同與應急處置水平，錘煉參訓部隊遂行使命任務能力。



海南艦作戰指揮室內，鍵盤敲擊聲、口令聲此起彼伏；機庫內，航空保障專業官兵熟練解除艦載直升機系留，將其轉運至指定位置，並進行起飛前各項檢查；甲板上，陸戰隊員快速集結，完成登機前準備；塢艙內，氣墊艇引擎轟鳴，軍士艇長在登陸指揮室引導下，駕駛氣墊艇緩緩駛離塢艙……



“登機！”行動指令下達，陸戰隊員攜裝迅速登機。艙門關閉，引導員給出起飛手勢，轟鳴聲隨即響徹海空，一架架艦載直升機陸續升空。大洋之上，戰機編隊以超低空姿態，向目標空域迅猛突進。



“報告艦指，多個不明目標抵近我艦。”艦載直升機升空不久，海南艦雷達突然發現不明空情。海南艦作戰值更官根據指令立即進行目標屬性判別。判定不明目標為“敵”導彈後，他立即上報指揮員，並將“敵”目標信息同步傳送至編隊各艦。

