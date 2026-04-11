中評社北京4月11日電／火箭軍某旅集聚官兵智慧加速戰鬥力提升——訓練“金點子”來自一個兵



“通信光纜架設成功，無人機請求返航！”近日，在火箭軍某旅組織的一次戰鬥發射模擬訓練中，某營官兵操作無人機迅速完成通信光纜架設。與傳統方法相比，這種作業方式的效率顯著提升。



筆者在採訪中瞭解到，利用無人機架設通信光纜的方法剛剛在該旅推廣，提出這個“金點子”的是該營一名上等兵。



不久前的一次火力突擊訓練中，該營受命前往某地執行發射任務。占領陣地、展開裝備……抵達目標地域後，官兵立即展開作業。然而，他們在架設通信光纜時遇到了難題。



光纜通路上有一個大水塘，如何將光纜架設到對岸？有官兵嘗試使用偽裝網支撐杆架設光纜，但支撐杆太短；有官兵提議人工牽拉光纜繞過水塘，但光纜長度不夠。正當大家一籌莫展之際，上等兵穀諾謙建議：將光纜一端固定在無人機上，利用無人機拖拽光纜穿過水塘。



穀諾謙的建議得到該營營長認可，大家商議後，便立即行動起來。水塘邊，穀諾謙操控綁著光纜的無人機緩緩起飛。很快，無人機飛到水塘對岸，通信光纜順利架設完畢，為執行後續任務提供了保障。



然而，穀諾謙並沒有停止思考——以往架設通信光纜，都是人工放線，費時費力，能否充分利用無人機進行作業？在營長帶領下，穀諾謙與幾名骨幹認真討論，得出“方案可行”結論。



“在我們旅，努力讓每個‘金點子’結出‘金果子’早已成為上下共識。”該營營長介紹，“簡單的小創新，我們鼓勵官兵自己動手；難度大一點的，營裡會提供幫助；需多方協助的，旅隊幫忙搭台鋪路。”

