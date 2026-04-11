澤連斯基：烏已開始接收新一批“愛國者”導彈

烏克蘭總統澤連斯基（資料圖） 中評社北京4月11日電／據烏克蘭國家通訊社10日報導，烏克蘭總統澤連斯基接受媒體採訪時表示，新一批“愛國者”導彈近日被運抵烏克蘭。



澤連斯基表示，合作夥伴還會繼續向烏克蘭交付“愛國者”導彈。“我們正持續與合作夥伴開展協作，以保障防空能力。”



據報導，澤連斯基此前表示，他在訪問中東國家期間已與部分合作夥伴就向烏供應“愛國者先進能力-3”型導彈達成一致，但目前這些國家仍需就該事項與美國進行協調。



來源：新華網