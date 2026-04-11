國民黨的視角：習鄭會　未來一定可以開花結果

（圖片：國民黨臉書） 中評社台北4月11日電／4月10日，習鄭會在北京人民大會堂舉行。當天晚上，國民當在社交平台發文，記述相關情況。以下是文章全文，及圖片。



麗文主席：務實面對兩岸長久差異 鞏固奠定和平穩定的關係

習近平總書記尊重台灣人民制度選擇 也盼台灣肯定大陸發展成就



中國國民黨主席鄭麗文率團今日上午與中共中央和習近平總書記進行兩黨正式會談，並於下午召開中外記者會。鄭主席表示，她在會中提出推動兩岸關係和平發展制度化、逐步達成和平框架，並就重建政治互信、增進台灣國際空間及參與區域經濟整合等方向表達主張，習總書記回應“特別正面”，強調兩岸只要“心靈契合”，“什麼事情都是可以商量的”；對於她提出的各項主張與期待，“種種件件都是可以全面的去積極的研究、配合、促成。”並對台灣方面的期待與需求“高度重視，也會積極的考慮”。



麗文主席指出，今天上午舉行的兩黨領導人會面，是各界期待已久的重頭戲；時隔十年後再次會面，雙方互動依舊真情流露、坦率誠摯，充分展現期待兩岸和平發展的共同心願、善意與誠意，主席在會談中提出雙方有三個可以共同努力的方向，包括

♦️ 致力維護中華歷史、弘揚中華文化

♦️ 致力增進共同福祉、推動交流合作

♦️ 致力邁向美好兩岸、強化民生樂利



此外，她也以“兩岸和平、造福民生”為期許，進一步提出五點主張：

♦️ 推動兩岸關係和平發展

♦️ 謀求恢復兩岸協商機制

♦️ 維護台海和平穩定並增進兩岸互惠互利

♦️ 在政治互信中增進台灣國際空間

♦️ 持續發揮國共兩黨溝通平台功能



主席強調，兩岸人民可以相信，只要出發點是好的、是對的，兩岸的和平發展絕對是充滿了樂觀、正向發展的可能性。今天成功邁出這一步，接下來需要更多人共同的努力，當然中國國民黨責無旁貸。面對任何阻撓，只要初衷是對的，共同堅持下去，未來一定可以開花結果。



針對媒體詢問會中是否討論兩岸差異、九二共識，麗文主席轉述習近平總書記在閉門會議中的談話表示“大陸尊重台灣同胞所選擇的社會制度與生活方式，也期待台灣能肯定大陸的發展成就”，兩岸之間確實存在歧異，且有其長久歷史形成背景，不可能一蹴可幾，要透過耐心、恆心，“愚公移山、精衛填海”的精神面對，正如“冰凍三尺非一日之寒”。只要大家有共同的心靈契合，“有話好好說、有事多商量，而且也一切都好商量”。習總書記也特別提到，“見面特別的重要”，能夠“見上一面”差別很大。雙方的出發點就是拉近彼此歧異，增加彼此瞭解，擴大彼此善意，累積彼此互信，這都是未來兩岸關係能夠和平穩定重要的基石。



“當時會談把九二共識的內容說得非常清楚。除非心中很陰暗，除非裝糊塗，否則不應該不會知道九二共識真正的內容是什麼，所以不需要惡意扭曲，更不應該惡意破壞兩岸關係的和解、和平的發展。”