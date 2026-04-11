張榮恭：賴若認兩岸是“兩國”　就廢海陸兩會

國民黨副主席張榮恭受訪（視頻截圖） 中評社北京4月11日電（記者 張嘉文）針對綠營和台官方連續幾日狂批國共兩黨會談相關議題，中國國民黨副主席張榮恭今天受訪時表示，陸委會、海基會的存在，本身就代表兩岸關係“絕對不是國與國關係”，否則賴清德“絕對有權力立刻廢掉海陸兩會”。



張榮恭強調，依據“中華民國”的法律體制與大陸互動、推動兩岸和平，獲得的是“有尊嚴的和平”，不是賴清德所說的“低頭去握手”。



張榮恭今天上午國民黨大陸訪問團下塌的中國大飯店接受媒體訪問，對於民進黨及所謂“國安”人士稱鄭麗文此行將使“台灣議題去國際化”，他指出，一個現實是，民進黨推動的“台灣議題國際化”，其實是越推越“一中化”。



張榮恭表示，世界各國都有一個中國政策，183個國家承認大陸政府，是一中政策；承認“中華民國”的12個國家，也是一中政策。之所以會有一中政策，就是因為有兩岸關係，因此台灣不可能自己沒有處理“一個中國”的方法，而“九二共識”就是一個方法。



張榮恭說，民進黨執政從蔡英文到賴清德，近十年來，所謂推動台灣議題國際化的結果，卻是WHA、ICAO台灣全部退出，邦交國減少10國，現在只剩12國，證明“越國際化，越造成一中化”。與其如此，不如從問題根本尋求解決，當兩岸取得互信時，正如鄭麗文在習鄭會上所呼籲的，台灣才有機會參與RCEP、參與CPTPP，讓國際空間得以擴大。



對於陸委會聲稱將為維護主權尊嚴而採取作為，張榮恭表示，只要是對台灣有利的事情，台灣人民自會做出選擇，擺在眼前的事實就是，23項協議陸委會要不要？若未來有更多類似協議，是否對台灣有利？人民的眼睛是雪亮的。



他也說，持續推動兩岸和平，關鍵就在於給台灣人民一個“有別於衝突”的“和解”選擇，以及一個“有別於戰爭”之外的“和平”選擇。