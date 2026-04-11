鄭麗文參觀洋山港　國民黨大談《建國方略》

（圖片來源：國民黨臉書） （圖片來源：國民黨臉書） 中評社台北4月11日電／4月9日，中國國民黨主席鄭麗文率團拜訪上海洋山港。洋山港是世界頂級的集裝箱樞紐港，鄭麗文盛讚孫中山先生百年前擘劃的東方大港終於實踐了！



國民黨社交平台當天發文記述鄭麗文一行參訪情況，特別談到《建國方略》。以下是文章相關內容。



洋山港的建設初衷是國父孫中山於1920年所著《建國方略－實業計劃》 〈第二計劃〉東方大港中提到

“於上海建一世界商港...計劃港當位於乍浦岬與澉浦岬之間...此港正門為最深之部分，由此正門出至公海，平均低潮水深三十六尺至四十二尺，故最大之航洋船可以隨時進出口，故以此計劃港作為中國中部一等海港，遠勝上海也。”國父詳述地理位置優勢，以及建設工法的種種細節，將近一萬七千字。



依此願景，洋山深水港終於於2005年正式開港，2017年四期自動化碼頭開港，是為全球一次性建成投運、單體規模最大的自動化貨櫃碼頭。

2022至2024年連續三年在全球港口效率排名中位列第一，時至今日，港區可全天候接卸全球最大2.4萬TEU級貨櫃船，擁有7950米深水岸線、350餘條國際航線，通達200餘個國家和地區的700多個港口，今日已成為智慧港口與綠色港口融合的標竿。



時隔10年，中國國民黨主席再次參訪大陸，特別選擇在這裡發表談話，麗文主席除了盛讚國父“東方大港”的成功實踐，更是強調“在這裡，世界的貨物進出吞吐，我們也抱著面向國際社會的胸懷，兩岸一定會肩負起創造區域和平、維持穩定，讓所有的人都可以在這裡一起逐夢踏實的美好願望。”