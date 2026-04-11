香港八達通的士支付額　按月升逾七成

中評社香港4月11日電／八達通行政總裁應天麒昨日表示，的士須提供至少兩種電子支付的新規定生效後，業界反應熱烈，八達通的士支付用量增長，交易金額按月升74%，交易宗數增加超過一倍，活躍的士司機人數亦增加68%。



大公報報導，應天麒透露，目前全港已有4.9萬名的士司機註冊“商用版八達通App”或配備“八達通流動收款機”，數字已超過運輸署估算的4.6萬名活躍的的士司機總人數，達至接近全面覆蓋水平。



開App須多次拍卡有待改善



八達通數據顯示，今年首三個月，在新規定實施前，八達通的士電子支付總交易額按年錄得近50%顯著增長；而以目前日均交易量估算，單是過去15天累計交易額，已超過去年4月一個月的交易量，反映電子支付已迅速成為的士司機日常收款方式。



運輸署副署長郭惠英昨日出席八達通發布活動時表示，的士電子支付整體運作暢順，希望市民感受到智慧出行的便利，並期望的士業界繼續支持政府推動提升的士服務質素的措施。



記者於的士必須提供至少兩種電子繳費媒介的新規定實施後，早前連日走訪多區，訪問數十位的士司機，大部分司機均歡迎電子支付新規定，認為便利司機與乘客；但有的士司機反映相關配套有待完善，包括部分區域網絡信號差影響收款效率；八達通App在運作時強制更新升級，每次打開App均需拍卡多次以確認天線位置等。