大公：香港可為兩岸“走到一起”發揮獨特作用

中評社香港4月11日電／大公報今天社評說，中共中央總書記習近平昨日在北京會見了鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。習近平指出，兩岸同胞同屬中華民族，共同培育了偉大的民族精神，也鑄就了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念。習近平深刻闡明台灣的發展前途在於強大祖國，台灣同胞的利益福祉繫於中華民族偉大復興，攜手共創祖國統一、民族復興的未來是兩黨的共同歷史責任。習近平就推動兩岸關係發展提出“四個堅持”，為兩岸關係和平發展及最終實現國家統一指明了方向。



這是繼2016年時任國民黨主席洪秀柱訪京之後，國共兩黨最高層的交流，引發各界高度關注。過去十年間，百年變局加速演進，國際形勢及台灣島內政治生態發生了重大變化。然而，不管局勢如何變化，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變。另一方面，今年是孫中山先生誕辰160周年，也是“十五五”規劃開局之年。孫中山先生畢生追求的“振興中華、國家統一”，到了關鍵時刻。國共兩黨領導人相隔十年的再次握手，對兩黨關係、兩岸關係發展具有重要意義。



習近平強調，兩岸同胞同屬中華民族，包括台灣同胞在內的各族人民共同締造了統一的多民族國家，共同書寫了輝煌的中國歷史，共同創造了燦爛的中華文明，共同培育了偉大的民族精神，也鑄就了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念。這“四不”，為兩岸關係劃下了底線、紅線，也為在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，中國共產黨與包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體及社會各界加強交流對話、為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興打下牢固的基礎。



就新時代如何發展兩岸關係，習近平提出了“四個堅持”。第一，堅持以正確認同促進心靈契合。兩岸同胞同根同源、同文同種、血脈相連，是休戚與共的命運共同體。一家人相處，只要有話好好說，有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。社會制度不同，不是搞分裂的借口。這是從根本上駁斥了“台獨”勢力借口制度不同搞分裂的謬論，點明“台獨”勢力始終是兩岸關係和平發展的最大阻力，也是損害台灣同胞利益福祉的罪魁禍首。



第二，堅持以和平發展守護共同家園。大陸和台灣同屬一個中國，中國是中華民族的共同家園。兩岸同胞要守護好、共同建設好這個共同家園，根本在於堅持“九二共識”、反對“台獨”，核心是認同兩岸同屬一個中國。家和萬事興。兩岸關係是家事，兩岸同胞是家人，必須將兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己的手中。這一“堅持”是對一貫否認“九二共識”、實質是否認“一個中國”原則的“台獨”勢力發出嚴厲警告，也是對外力干預兩岸關係的堅決反對，強化了“國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷”的“四不”意涵，為兩岸關係和平發展作出規範。



第三，堅持以交流融合增進民生福祉。發展兩岸關係的目標，是要讓兩岸同胞過上更美好的生活。大陸方面將繼續秉持兩岸一家親理念，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。歡迎台灣同胞常回家看看，歡迎台灣青年來大陸交流發展，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸的千家萬戶。事實上，以大陸市場之大、發展機遇之多，是增進台灣同胞福祉的關鍵所在。兩岸一家親，台灣同胞將享受種種利好，切實感受到做一個中國人的榮光。另一方面，積極推動兩岸交流，也為兩岸關係健康發展提供保障。



第四，堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興。習近平指出，今年是孫中山先生誕辰160周年，振興中華、國家統一是他的畢生追求。如今，大陸已經成功走出一條中國式現代化道路，中華民族偉大復興勢不可擋。今年是大陸“十五五”開局之年，大陸願同廣大台灣同胞共享發展機遇和成果，攜手共創祖國統一、民族復興的未來。我們堅信，會有越來越多台灣同胞正確認識大陸社會制度和發展道路，深刻認識到台灣的發展前途在於強大祖國、台灣同胞的利益福祉繫於中華民族偉大復興。



“四個堅持”立足文化認同與民族大義，堅守和平底線，以深化交流交融凝聚兩岸民心，層層遞進、情理兼備，構成嚴密完整的內在邏輯，最終指向推進民族偉大復興與祖國和平統一大業。深刻領悟、全面落實“四個堅持”，對新形勢下穩控兩岸關係、走穩和平發展之路，具有深遠的現實意義與歷史意義。



習近平總書記的重要講話，為香港在兩岸關係發展中擔當更大使命提供了重要指引。香港可充分發揮國際金融、貿易、航運、專業服務及中西文化交融的獨特優勢，搭建兩岸交流合作的重要橋樑與平台，暢通貨物、人員、資訊流動，拉近兩岸同胞心靈距離，增進骨肉親情。



更為關鍵的是，香港以“一國兩制”偉大創新實踐充分證明，制度差異並不阻礙國家統一，反而能在維護國家主權、安全、發展利益的前提下，保持長期繁榮穩定並保留自身特色。祖國的堅定支持，始終是香港戰勝風險挑戰、開拓發展新局的最大底氣與信心之源。香港發展越好，“一國兩制”的制度優勢與強大生命力就越彰顯，對台灣回歸祖國、共謀民族復興的示範引領作用也就越加突出。